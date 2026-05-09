Autoridades de Lima Este recuperan más de 2.300 metros cuadrados de vía pública en operativo | Municipalidad de Ate

Autoridades de Lima Este recuperan más de 2.300 metros cuadrados de vía pública en operativo | Municipalidad de Ate

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La Municipalidad Metropolitana de Lima ejecuta desde la madrugada de este sábado 9 de mayo un operativo en la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón, a la altura del kilómetro 10 de la Carretera Central, en Ate Vitarte, para demoler construcciones instaladas sobre la vía pública desde hace más de dos décadas.

La intervención comprende un área ocupada por alrededor de 20 lotes, donde funcionaron viviendas, un mercado y un grifo. Estas estructuras redujeron el ancho de la avenida y afectaron el tránsito en uno de los principales accesos a Lima Este.

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Operativo de demolición en la avenida Nicolás Ayllón de Ate tras 20 años de ocupación irregular

Intervención en zona ocupada por más de 20 años

Según información del operativo, el terreno permaneció ocupado de forma irregular durante más de 20 años, pese a procesos administrativos que ordenaban el retiro de las edificaciones. Ante el incumplimiento, las autoridades dispusieron su demolición.

El área recuperada supera los 2.300 metros cuadrados de vía pública, en un tramo estratégico por su conexión entre la Carretera Central y la avenida Nicolás Ayllón.

Para la diligencia se desplegó maquinaria pesada, entre excavadoras, volquetes, grúas y cargadores frontales. Cerca de 700 agentes de la Policía Nacional resguardaron el perímetro junto con personal municipal de fiscalización, control, limpieza y movilidad urbana.

Desvíos vehiculares en Ate

Las autoridades implementaron un plan de desvío vehicular desde la medianoche para ordenar el tránsito en la zona intervenida. En ese marco, el transporte pesado circula por las avenidas Esperanza, Nueva Esperanza y Marco Puente Llanos, mientras que los vehículos livianos utilizan rutas alternas por las avenidas Central, 26 de Mayo y Santa María.

En el transporte público, los buses del servicio 209 del Corredor Rojo modificaron su recorrido por las avenidas Javier Prado y Vista Alegre. En tanto, las rutas convencionales se desvían por Metropolitana, Santa María, San Juan y Las Praderas, con destino a Chosica.

El cierre temporal generó congestión en sectores cercanos a la Carretera Central, una de las principales vías de ingreso y salida de la capital.