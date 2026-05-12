Alumnos de la UNMSM protestan dentro de la Ciudad Universitaria en contra de la 'Ley Jerí' que permitiría la reelección de rectores

Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) protestan contra la 'Ley Jerí Ramón', que busca permitir la reelección de rectores y autoridades en universidades públicas. | Foto: Centro Federado de Educación/@thegruopiewho/Composición LR

Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) protestan contra la 'Ley Jerí Ramón', que busca permitir la reelección de rectores y autoridades en universidades públicas. | Foto: Centro Federado de Educación/@thegruopiewho/Composición LR

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Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizan protestas al interior de la Ciudad Universitaria en rechazo al debate de un proyecto de ley que se discute en el Congreso de la República. La iniciativa, denominada por diversos sectores estudiantiles como la 'Ley Jerí Ramón', plantea modificaciones a la Ley Universitaria que permitirían la reelección inmediata de rectores y otras autoridades en universidades públicas del país.

La protesta coincide con el 475.º aniversario de la 'Decana de América', para el cual se habían programado diversas actividades en distintos puntos de la capital.

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Afiche del anuncio de una marcha dentro del campus universitario. Foto: difusión

Estudiantes de San Marcos en contra de la 'Ley Jerí Ramón'

Actualmente, se encuentra en debate en el Congreso el proyecto de Ley N.° 12736, iniciativa que propone modificar la Ley Universitaria respecto a la reelección inmediata de autoridades universitarias. La votación fue postergada temporalmente tras solicitarse un cuarto intermedio; sin embargo, el tema continúa en agenda y podría ser sometido a votación en cualquier momento.

La propuesta legislativa plantea cambios en el artículo 66.° de la Ley Universitaria para permitir la reelección inmediata de rectores y vicerrectores, así como modificaciones en el artículo 68.° para habilitar la reelección inmediata de decanos. Según se ha señalado, el proyecto no cuenta con dictamen de la Comisión de Educación del Congreso. Cabe resaltar que el periodo de la rectora Jeri Ramón vence en julio de 2026.