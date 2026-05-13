Especialistas advierten la necesidad de espacios seguros e insumos adecuados en las instituciones educativas. | Composición LR

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La menstruación continúa rodeada de estigmas y tabúes que afectan la vida escolar de niñas y adolescentes en el Perú. Vergüenza, miedo, inseguridad y ausentismo son algunas de las consecuencias que enfrentan por la falta de información, acompañamiento y condiciones adecuadas en sus colegios.

En el marco del Día de la Higiene Menstrual, que se conmemora cada 28 de mayo, el proyecto Nuevas Reglas advirtió sobre la necesidad de garantizar una educación menstrual digna, segura e informada. Una de cada cinco adolescentes menstruantes reportó haber faltado al colegio por causas vinculadas a la menstruación, según una encuesta encargada por Plan International en Lima y Piura.

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Brechas persisten

De acuerdo con una encuesta encargada a Clio Consulting y aplicada a 572 niñas, niños y adolescentes de nueve instituciones educativas de Lima y seis de Piura, el 19,6% de adolescentes menstruantes afirmó haber faltado al colegio por razones relacionadas con la menstruación.

El estudio también revela brechas en el acceso a información. En Lima, el 42,4% de niñas y adolescentes demostró un conocimiento adecuado sobre la menstruación, mientras que en Piura la cifra apenas llegó al 21,2%.

La coordinadora del proyecto Nuevas Reglas, Stephania Lozano, señaló que la realidad de las niñas y adolescentes atraviesa distintos niveles: en los entornos familiares, aparece la ausencia de diálogo y la falta de confianza; en los espacios educativos, se manifiesta el desconocimiento de algunos docentes para abordar el tema; en el ámbito sociocultural, persisten estigmas, tabúes y desinformación; en la infraestructura, destacan limitaciones de acceso a agua segura e insumos de aseo; mientras que, en lo institucional, se identifica una articulación limitada entre actores.

Ausencia de espacios e insumos adecuados

Especialistas advierten que la falta de baños seguros, agua, insumos de aseo y orientación adecuada puede reforzar la vergüenza y limitar la participación de las escolares. A ello se suman burlas o comentarios de sus pares, tanto en la escuela como en espacios digitales, lo que impacta en su autoestima y bienestar.

"Es esencial que su entorno tenga los conocimientos y siga actitudes positivas sobre el tema para que puedan dialogar con ellas de manera natural y respetuosa", agregó Lozano.

Por su parte, Milovan Bojovic, brand manager para la región Andes, indicó que ninguna niña o adolescente debería sentir vergüenza o miedo por vivir un proceso natural como la menstruación.

La actual fase de Nuevas Reglas, que va entre el 2025 y el 2028, busca impactar a 121.115 personas de 15 escuelas y sus comunidades en Lima y Piura. La iniciativa contempla capacitaciones a docentes y obstetras, formación de lideresas adolescentes, mejoras en baños escolares, entrega de kits de salud menstrual y el uso de la app educativa Menstruaventuras.

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