La actriz de 'Valentina Valiente' reveló que su ruptura se produjo a un año de que inicie su romance.

La actriz de 'Valentina Valiente' reveló que su ruptura se produjo a un año de que inicie su romance.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Después de semanas de rumores, la actriz Alessa Wichtel confirmó que terminó su romance con el futbolista peruano Aldo Corzo, después de un año juntos. La antagonista de la telenovela 'Valentina Valiente' reveló que el final del vínculo con el capitán de Universitario de Deportes se dio hace unas semanas.

“Mi situación sentimental cambió hace unas semanas. Aldo y yo hemos tomado caminos separados. Cierro esta etapa con agradecimiento por lo compartido”, declaró Alessa Wichtel para la revista Cosas.

Aldo Corzo y Alessa Wichtel

Alessa Wichtel deja potente mensaje tras ruptura con Aldo Corzo

Alessa Wichtel, quien hace unos meses contó cómo la enamoró Aldo Corzo, abrió su corazón y manifestó que durante el año que duró su relación con el deportista peruano aprendió a conocerse a sí misma, así como las cosas que no está dispuesta a permitir de una pareja. Al parecer, hubo algunas actitudes que no le gustaron del jugador crema.

“Durante la relación aprendí mucho de mí misma y también sobre los límites que no estoy dispuesta a negociar. Hoy estoy enfocada y entusiasmada con mi carrera, crecimiento personal y muchos proyectos que los van a sorprender”, acotó Alessa Wichtel, quien tiempo atrás fue ampayada con Andrés Wiese.