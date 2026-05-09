Este domingo 10 de mayo se ceRocío Miranda resalta el papel esencial de las madres en la sociedad y sus múltiples desafíos, especialmente para quienes tienen hijos con habilidades diferentes. | Foto: Sandy Carrión/La República

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Este domingo 10 de mayo se conmemora el Día de la Madre, una fecha especial que reconoce su papel fundamental en la familia y la sociedad. Aunque para algunas madres esta celebración está asociada con regalos, para otras representa una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan a diario, especialmente aquellas que crían a niños con habilidades diferentes.

En conversación con La República, Rocío Miranda dio detalles de su repentina salida de Panamericana TV, contó los desafíos que enfrenta como madre de un niño autista y se solidarizó con Pamela Franco, quien días atrás se quebró al revelar públicamente la condición de su hija.

Rocío Miranda y cómo vive su Día de la Madre

A pesar de los desafíos que enfrenta como madre de un niño autista, Rocío Miranda asegura que el Día de la Madre es una fecha especial. “Es un día bonito, donde agasajamos a nuestras mamitas. Por lo general, tempranito me voy a la casa de mi mamá y tomo desayuno con ella. Por la tarde me voy a la casa de mi suegra y compartimos un almuerzo”, declaró Rocío Miranda.

Según Rocío Miranda, en fechas como el Día de la Madre evita ir a lugares públicos, ya que el pequeño Alonso puede aturdirse con la bulla. “Lo pasamos en casa porque salir ese día es complicado, todo está lleno. Es un poco incómodo y además por mi pequeño, que es un es un niño artista, entonces los tumultos lo perturban y se altera. Para pasar un mal rato, mejor lo pasamos en casa”, acotó.

Rocío Miranda cuenta que convertirse en madre de Alonso le cambió la vida, sobre todo porque es un niño con habilidades diferentes. “Así como yo, muchas mamás tenemos muchas dificultades con nuestros niños, pero creo que si chambiamos y nos proponemos, podemos sacar adelante a nuestro hijo. Y eso es lo bonito y lo gratificante”.

Rocío Miranda se solidariza con Pamela Franco

Rocío Miranda más que nadie entiende el sufrimiento que Pamela Franco ha dejado notar en los últimos días, luego de confirmar que su pequeña, fruto de su relación con Christian Domínguez, es autista. Para la exconductora de 'Préndete', es importante informar sobre la condición de su hijo para normalizarla.

“Es importante que ella ya lo ha dicho, lo ha publicado. Además, lo que yo busco, al momento de decir que mi hijo es autista, es que la gente sepa, se informe y se normalice. No es fácil. Yo, cuando estuve embarazada, yo soñaba que mi hijo me diga ‘mamá’, ‘mamá me quiero ir de viaje’, ‘mamá cómprame eso’. Pero, me tocó. Lo que hacemos con mi esposo día a día es sacar adelante a nuestro pequeño y eso es lo importante”, recalcó.

Rocío Miranda le dijo adiós al Canal 5

Hace unos días, Rocío Miranda lamentó su salida de Panamericana Televisión después de 4 años, a pesar de tener contrato vigente. La presentadora de televisión dijo sentirse triste, pero agradeció la oportunidad que le dieron.

“Sí, me tomó por sorpresa, no te voy a mentir. Yo tenía contrato hasta hasta junio. Un mes más. Una vez que acabó ‘Préndete’, a mí me ubican en ‘Teledeportes’ y, ¿para qué?, me recibieron muy bien. La pasé superbién, pero ya eso escapa de mis manos y también de mi productor. A él se le comunicó desde arriba y bueno, él me lo comunicó a mí, pues. Es triste, pero una bonita experiencia. Yo he estado 4 años en Panamericana y ha sido algo bonito, he aprendido un montón y y feliz por las experiencias que me llevo del canal”, sostuvo Rocío, quien viene haciendo carrera como animadora de eventos.