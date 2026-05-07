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El Día de la Madre se celebra este domingo 10 de mayo, una ocasión ideal para engreír a la reina del hogar y compartir momentos memorables en familia. Mientras algunos optarán por disfrutar de la calidez del hogar, otros buscan alternativas para salir y pasarla bien. Si aún no sabes cómo sorprender a tu progenitora, aquí te dejamos una lista de ferias, eventos y conciertos completamente gratuitos en diversos puntos de la capital.

Puente Piedra ofrecerá serenata a mamá

El Estadio Municipal Arena Puente Piedra, al costado del mercado Huamantanga, será el escenario donde miles de madres peruanas podrán disfrutar de un concierto variado y, sobre todo, gratuito, en vísperas de su día. El espectáculo denominado Serenata al Día de la Madre Puente Piedrina se realizará este sábado 9 de mayo, a partir de las 4.00 p. m.

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Entre los artistas confirmados figuran Marisol y la Magia del Norte, String Karma, Zafiro Sensual, Dilbert Aguilar, Orquesta Diamante y Juan Gabriel de 'Yo soy'. Cabe indicar que el local tendrá dos zonas. Quienes deseen pagar irán a VIP y quienes no quieran gastar podrán dirigirse a la zona general.

Magdalena del Mar alista show gratuito

La Municipalidad de Magdalena del Mar también se suma a los festejos por el Día de la Madre con un espectáculo variado, que contará con la presencia de La Gran Orquesta Internacional de Christian Domínguez. Asimismo, estarán varios artistas que surgieron de las pantallas de 'Yo soy', como los imitadores de Enanitos Verdes (José Rosillo y banda), Alejandra Guzmán (Melissa Ángeles) y Gian Marco (Paolo Camacho).

Este evento, lleno de música, emoción y grandes voces en vivo, busca brindar una noche agradable a las mamás de Magdalena. Se realizará este sábado 9 de mayo, a partir de las 9.00 p. m., en el jirón Leoncio Prado, cuadra 6, al costado de la Plaza Túpac Amaru.

Magdalena del Mar celebrará el Día de la Madre a lo grande. Foto: difusión

Artistas ofrecerán conciertos gratis en Villa El Salvador

Villa El Salvador tiene más de un motivo para celebrar este fin de semana. Además de las actividades por el Día de la Madre, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de un gran concierto por su 55.° aniversario. El evento, completamente gratuito, se llevará a cabo el sábado 9 y domingo 10 de mayo en el Óvalo Las Palomas, ubicado en el sur de Lima.

La cita incluirá más de 10 horas de música en vivo y contará con la participación de reconocidos grupos de cumbia, salsa y folclore. Entre ellos destacan Armonía 10, La Única Tropical, Amaya Hermanos, Brunella Torpoco, Las Estrellas de Niche, Amaranta, Max Castro, Surandino y el Dúo Ayacucho.

Centros comerciales alistan shows gratuitos

El cantante José Burga, famoso por imitar a José José y ganador de 'Yo soy' en dos ocasiones, llegará al Mall Aventura de San Juan de Lurigancho para cantarles a todas las madres de la zona. Con canciones como 'El triste', 'El amar y el querer' y 'Desesperado', el artista peruano busca brindar un lindo momento a las reinas del hogar este viernes 8 de mayo, a partir de las 7.00 p. m., en el tercer piso de dicho centro comercial.

José José de 'Yo soy' rendirá homenaje a las madres en SJL. Foto: difusión

En tanto, el Mall Aventura Santa Anita realizará diversas actividades durante todo mayo dirigidas a las madres peruanas, quienes podrán disfrutar de karaoke del recuerdo, talleres de maquillaje, rutinas de cuidado de la piel, shows, concursos, bailes y más. Lo mejor de todo es que no tendrán que hacer ningún gasto.

MegaPlaza Independencia, junto con Radiomar, celebrará el Día de la Madre por todo lo alto. Además de las diversas actividades que desarrollará durante el día, a partir de las 5.00 p. m. las clientas podrán disfrutar de un festival salsero gratuito, que estará a cargo de Brunella Torpoco, María Grazia Polanco, Zaperoko, Maryto y su Salsón, entre otros.

En vísperas del Día de la Madre, MegaPlaza de Villa El Salvador ha organizado diversas actividades para celebrar junto con sus clientas. Habrá mariachis en vivo, tómbola de premios y entrega de flores. Este evento se realizará este sábado 9 de mayo, a partir de las 5.00 p. m., en el primer nivel del centro comercial, ubicado en la avenida Primero de Mayo.