Superará en capacidad al Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones
La obra se ejecutará en tres etapas y se estima que estará finalizada en cuatro años, con inauguración prevista para 2030. La primera fase contempla instalaciones básicas y mejor infraestructura deportiva.
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En la región Cusco se inició la construcción de un nuevo estadio que busca convertirse en uno de los más grandes y modernos del Perú. El proyecto, impulsado por la Universidad Andina, comenzó su ejecución en la localidad de Huasao, distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchi, con una inversión inicial superior a S/4 millones.
La obra busca darle una nueva opción a la infraestructura deportiva en el país y responde a la necesidad de contar con escenarios adecuados para el desarrollo del fútbol. Este nuevo recinto está diseñado para albergar competencias de gran nivel y fortalecer la práctica deportiva en la región sur.
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Nuevo estadio en Cusco tendrá capacidad para más de 36 mil espectadores y tecnología moderna
El futuro estadio contará con una capacidad superior a los 36.000 espectadores, lo que lo posicionará por encima de otros escenarios tradicionales como Matute de Alianza Lima o el Mansiche, ubicado en la ciudad de Trujillo. Su diseño contempla infraestructura moderna que permitirá albergar eventos deportivos con mejores condiciones para jugadores y público.
En su primera etapa, que tendrá una duración aproximada de 180 días, se ejecutarán trabajos como la instalación del sistema de drenaje, riego automatizado y construcción de servicios higiénicos y vestidores. Estas bases serán clave para el desarrollo de las siguientes fases del proyecto.
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Proyecto deportivo en Cusco apunta a culminarse en 2030 tras cuatro años de construcción
El proyecto se desarrollará en tres etapas. En la segunda fase se construirá el primer anillo de tribunas, con capacidad superior a 23.000 espectadores, además de estacionamientos subterráneos, áreas médicas y un centro de alto rendimiento.
Finalmente, la tercera etapa incluirá la ampliación del aforo con un segundo anillo para cerca de 13 mil asistentes adicionales, así como el techado de tribunas, la implementación de palcos VIP y espacios para transmisiones. Según lo previsto, el estadio estaría completamente terminado en un plazo de cuatro años, con vistas a su inauguración hacia 2030.