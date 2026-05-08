El Día de la Madre es una festividad celebrada en diversos países del mundo. Foto: composición LR/Piura Empresarial | Foto: composición LR/Piura Empresarial

El Día de la Madre es una festividad celebrada en diversos países del mundo. Foto: composición LR/Piura Empresarial | Foto: composición LR/Piura Empresarial

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Día de la Madre es una festividad celebrada en diversos países del mundo con el fin de homenajear a la dedicación, el amor y el esfuerzo de las madres en el cuidado y la educación de sus hijos. Aunque la fecha varía dependiendo del lugar, la celebración tiene lugar en muchas naciones el segundo domingo de mayo.

En Perú, esta tradición se oficializó el 12 de abril de 1924 a través de la Resolución Suprema N.º 677, durante el gobierno de Augusto B. Leguía. La iniciativa fue propuesta por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), quienes sugirieron instaurar este día para reconocer el rol fundamental de la madre en la sociedad peruana.

TE RECOMENDAMOS ¡RAFAEL LÓPEZ ALIAGA PIDE ANULAR ACTAS Y LA DERECHA YA VE DEMONIOS EN TODOS LADOS! | ARDE TROYA

¿Por qué el Día de la Madre en Perú se celebra el segundo domingo de mayo?

La elección del segundo domingo de mayo como fecha para esta conmemoración en Perú coincide con la decisión tomada en Estados Unidos, donde la activista Anna Jarvis logró que la festividad fuera oficializada en 1914. La influencia cultural y social de Estados Unidos en Hispanoamérica en esa época facilitó la adopción de esta misma fecha en varios países, en los que Perú estuvo incluido.

¿Por qué se celebra el Día de la Madre?

El Día de la Madre es una fecha destinada a reconocer la relevancia del rol materno en la sociedad, sin caer en los estereotipos de género. Este día honra el amor, la dedicación y los esfuerzos que las madres brindan en la crianza y el bienestar de sus hijos, sin reforzar los roles tradicionales ni restrictivos en el contexto familiar. Es un momento para resaltar el valor de todas las madres, quienes a menudo gestionan diversas responsabilidades en su vida cotidiana, ya sea en el hogar, el trabajo o la educación.

La celebración tiene raíces en diversas tradiciones y costumbres ancestrales, pero fue consolidada en el siglo XX gracias a movimientos sociales y activistas como Anna Jarvis en Estados Unidos, quien promovió la creación de un día específico para honrar a las madres. En la actualidad, el Día de la Madre es una de las festividades más celebradas globalmente, caracterizada por muestras de cariño, regalos y actividades familiares.

Resumen de la historia del Día de la Madre

El origen del Día de la Madre se remonta a las antiguas civilizaciones. En Egipto, la diosa Isis simbolizaba el modelo de madre protectora, mientras que en la mitología griega, Rea era venerada como la madre de los dioses olímpicos. Los romanos, por su parte, celebraban festividades en honor a Cibeles, diosa de la fertilidad, durante el festival de Hilaria. Estas prácticas mostraban un profundo respeto por la figura materna en la sociedad y la naturaleza.

Durante la Edad Media, la Iglesia Católica adoptó estas tradiciones, incorporando la veneración de la Virgen María, cuya festividad se celebraba el 8 de septiembre. No obstante, el Día de la Madre, tal y como se conoce en la actualidad, comenzó a tomar forma en Estados Unidos a finales del siglo XIX, gracias a las iniciativas de Julia Ward Howe y Anna Jarvis.

Fue esta última quien promovió la creación de un día conmemorativo en homenaje a su madre, activista social. En 1914, el presidente estadounidense Woodrow Wilson proclamó el segundo domingo de mayo como el Día Nacional de las Madres, una tradición que más tarde fue adoptada por otros países, incluido Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.