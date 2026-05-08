Al 98.950% del conteo de las actas realizado por la ONPE, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, mantiene una ventaja de 21.246 votos sobre el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Con los resultados actualizados, Sánchez consolida su participación en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

Resultados ONPE 2026 EN VIVO al 98.950%: culminó el plazo para el recuento de votos de actas observadas 11:56 ONPE al 98,950%: Sánchez se consolida en el segundo lugar con más de 21 mil votos sobre Rafael López Aliaga