Resultados ONPE 2026 EN VIVO al 98.950%: culminó el plazo para el recuento de votos de actas observadas
La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, anunció que los resultados de la primera vuelta se conocerían a mediados de mayo.
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Al 98.950% del conteo de las actas realizado por la ONPE, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, mantiene una ventaja de 21.246 votos sobre el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Con los resultados actualizados, Sánchez consolida su participación en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.