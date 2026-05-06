Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

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La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó el nuevo diseño del carné universitario 2026, documento oficial que este año está dedicado al Papa León XIV. La entidad explicó que esta edición reconoce su vínculo con el Perú y su trayectoria relacionada con el ámbito académico y universitario.

El diseño rinde homenaje a Robert Francis Prevost Martínez, hoy Papa León XIV, quien desarrolló parte de su labor pastoral en el norte del país y mantuvo relación con diversas instituciones de educación superior. Entre ellas, destaca su rol como Gran Canciller de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) de Chiclayo durante ocho años.

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Este carné universitario resalta la trayectoria del Papa Francisco y su vínculo con Perú.

Vínculo del Papa León XIV con universidades peruanas

La entidad también resaltó la participación del Papa en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde integró la Asamblea Universitaria entre 2017 y 2023 en representación del Episcopado Peruano. En 2023, además, recibió la Medalla de Honor Jorge Dintilhac.

Según la institución, este reconocimiento busca destacar no solo su trayectoria religiosa, sino también su cercanía con la formación académica y el sistema universitario peruano.

Precio del carné universitario 2026

El costo del trámite del carné universitario 2026 es de S/17,70, tanto para la emisión regular como para duplicados o correcciones. Este documento es solicitado por estudiantes matriculados y gestionado por las universidades ante la Sunedu.

¿Cómo tramitar el carné universitario?

El proceso de emisión se encuentra habilitado desde el 20 de abril del 2026 para todas las universidades públicas y privadas licenciadas del país. El trámite se realiza a través del Sistema de Información Universitaria (SIU), plataforma utilizada por las casas de estudio.

Cada carné tiene una vigencia de un año contado desde su fecha de emisión y es indispensable para acceder a diversos beneficios estudiantiles.

¿Cuándo se entregará el carné 2026?

A la fecha, Sunedu informó que ya se han emitido 69.581 carnés universitarios 2026, de los cuales más de 31.000 han sido entregados a universidades a nivel nacional. La distribución continúa de manera progresiva, según la gestión de cada institución.

Beneficio del medio pasaje

El carné universitario permite a los estudiantes acceder al medio pasaje en el transporte público urbano e interurbano, equivalente al 50% del costo del pasaje regular. Este beneficio es válido de lunes a sábado, desde las 5.00 a. m. hasta la medianoche.

Asimismo, Sunedu recordó que los estudiantes pueden denunciar ante la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) o Indecopi cualquier incumplimiento de este derecho.