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Serums 2026-I: médicos escalaron “hasta 500 puestos” con bono por discapacidad, alerta CMP

El gremio médico alertó un incremento de 409 postulantes que declararon discapacidad para acceder a la bonificación del 15% en el Serums 2026-I. Tras las denuncias, el Ministerio de Salud anunció auditorías a los certificados y posibles acciones penales si detecta irregularidades.

Aumento inusual de postulantes con discapacidad en proceso Serums 2026-I genera controversia en Perú
Aumento inusual de postulantes con discapacidad en proceso Serums 2026-I genera controversia en Perú | Composición LR | Foto: Diris Lima Centro
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El proceso de adjudicación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I quedó bajo cuestionamiento luego de que el Colegio Médico del Perú alertara un incremento inusual de postulantes que accedieron a una bonificación adicional tras presentar certificados de discapacidad.

La controversia gira en torno al beneficio que añade 15% al puntaje final y modifica el orden de mérito para la elección de plazas remuneradas en zonas vulnerables del país. Para acceder a este incentivo, los profesionales deben presentar un certificado de discapacidad o carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) emitido por entidades autorizadas.

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Las cifras encendieron las alertas del gremio médico. En el proceso Serums 2025-I se registraron 31 médicos con discapacidad declarada, mientras que en la convocatoria 2026-I la cifra ascendió a 155 médicos cirujanos. En total, 409 profesionales de distintas carreras de salud declararon discapacidad en un concurso que ofrece más de 7.000 plazas.

PUEDES VER: Obstetras denuncian exclusión de casi 500 profesionales en adjudicación del Serums 2026-I

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"Es una subida muy alarmante que no corresponde a un proceso normal", afirmó el doctor William Guzmán, vocero del CMP, a La República. Según explicó, el aumento supera 400% en apenas un año.

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Alertan presuntas irregularidades en adjudicación

El aumento de casos ocurre en medio de cuestionamientos al sistema de evaluación y adjudicación implementado por el Ministerio de Salud (Minsa). Según Guzmán, el gremio recibió reportes sobre presuntos ofrecimientos irregulares para alterar puntajes durante el proceso.

"Hemos tomado nota por difusiones en redes y llamadas (...) de ofrecimientos de personas inescrupulosas (...) para poder mejorar su puntaje", indicó.

En ese contexto, el CMP solicitó al Minsa y al Conadis revisar los certificados presentados por los postulantes ante la sospecha de posibles redes dedicadas a facilitar documentación irregular.

"Podrían formar parte de una eventual mafia", advirtió el representante del gremio médico.

El Colegio Médico precisó que la preocupación no apunta contra las personas con discapacidad, sino contra la falta de controles y criterios técnicos para otorgar el beneficio.

PUEDES VER: Serums 2026-I: la región peruana que sorprende al superar a Lima y Arequipa en número de vacantes

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"Un diagnóstico genérico no debería significar necesariamente una discapacidad", sostuvo Guzmán.

Tras las denuncias, el sector Salud anunció una auditoría a los certificados de discapacidad presentados en el Serums 2026-I para verificar su autenticidad. La cartera indicó que iniciará acciones administrativas, civiles y penales tanto contra los postulantes involucrados como contra quienes hayan emitido o validado indebidamente dichos documentos.

Comunicado del Ministerio de Salud

Comunicado del Ministerio de Salud

Bonificación alteró el ranking de adjudicación

Uno de los principales cuestionamientos del CMP apunta al impacto que tuvo la bonificación dentro del orden de mérito. Según Guzmán, algunos postulantes escalaron "hasta 500 puestos" respecto de la ubicación que habrían obtenido sin el certificado.

Esto les permitió acceder a plazas de mayor complejidad o riesgo, las cuales además otorgan puntajes adicionales para futuros concursos de residentado y especialización médica.

El gremio también cuestionó que el reglamento del Serums no establezca límites ni criterios específicos para determinar qué diagnósticos califican para recibir el beneficio.

Denuncias en San Martín

Las alertas también alcanzaron a la región San Martín. En Tarapoto surgieron denuncias sobre presuntos certificados irregulares presentados por postulantes al Serums 2026-I.

Los cuestionamientos apuntan a egresados de la Universidad Nacional de San Martín que habrían tramitado carnés para acceder a la bonificación del 15%. Entre los diagnósticos observados figuran lumbago con ciática, hipoacusia conductiva y neurosensorial, además de discapacidad visual en distintos grados.

Las denuncias exigen una revisión médica y administrativa de los casos debido a presuntas inconsistencias entre los diagnósticos consignados y la documentación presentada.

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CMP plantea reformar el Serums

Para el Colegio Médico, la controversia evidencia problemas estructurales dentro del programa. "El Serums es un programa que necesita ser reformado desde sus bases", afirmó Guzmán.

El representante indicó que el gremio presentó un anteproyecto de ley al Congreso para modificar integralmente el sistema. Entre las principales observaciones mencionó el denominado "Serums equivalente", modalidad no remunerada que obliga a miles de profesionales a trabajar sin salario.

"Casi la mitad de médicos (...) van a tener que hacer sus serums de manera gratuita", afirmó. El médico calificó esta situación como "una forma aberrante de trabajo" y sostuvo que el programa requiere cambios urgentes para garantizar transparencia y condiciones adecuadas para los profesionales de salud.

Conadis rechazó más de 900 solicitudes este año

Conadis informó que rechazó más de 900 solicitudes vinculadas a certificados emitidos por el Ministerio de Salud durante el primer trimestre del año, por incumplimiento de requisitos u observaciones no subsanadas en el trámite de inscripción.

El organismo precisó que, de cinco casos difundidos públicamente, tres personas cuentan con inscripción válida, una no registra trámite y otra fue rechazada por inconsistencias documentales. La entidad advirtió que el uso irregular de certificados afecta a quienes sí cumplen los criterios legales y recordó que realiza fiscalizaciones semestrales para detectar inconsistencias y anular registros indebidos.

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