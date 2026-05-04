Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación
El Estado estableció las fechas de pago de sueldos y pensiones para trabajadores y jubilados del sector público durante mayo de 2026, según disposiciones del MEF.
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el cronograma anual mensualizado de pagos para el año fiscal 2026, el cual establece las fechas en que los trabajadores del sector público y pensionistas recibirán sus ingresos durante mayo. Esta medida fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N° 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano, y abarca a entidades del Gobierno nacional, gobiernos regionales y beneficiarios de distintos regímenes pensionarios.
La norma define los lineamientos para garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas del Estado, incluyendo pagos de remuneraciones y pensiones a cargo de las unidades ejecutoras. Asimismo, precisa que estos depósitos se realizan con recursos administrados a través del Tesoro Público, bajo responsabilidad de las áreas administrativas encargadas de su ejecución y registro.
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Fechas de pago para mayo de 2026 según los grupos de trabajadores del Estado
El cronograma aprobado por el MEF organiza el pago de remuneraciones en función de los sectores y entidades públicas, permitiendo una distribución ordenada de los depósitos durante el mes:
- Miércoles 20 de mayo (Grupo 1): Educación, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.
- Jueves 21 de mayo (Grupo 2): Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
- Viernes 22 de mayo (Grupo 3): Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, RENIEC.
- Lunes 25 de mayo (Grupo 4): Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Tribunal Constitucional.
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Cronograma oficial del MEF detalla depósitos mensuales de pensiones
El documento oficial incluye un detalle específico para el pago de pensiones bajo el régimen del Decreto Ley N° 20530, las cuales están a cargo de las unidades ejecutoras del Gobierno nacional y regional. A fin de que los beneficiarios puedan realizar sus cobros de manera oportuna, se han determinado las siguientes fechas:
- Jueves 14 de mayo (Grupo 1): Educación, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.
- Viernes 15 de mayo (Grupo 2): Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
- Lunes 18 de mayo (Grupo 3): Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, RENIEC.
- Martes 19 de mayo (Grupo 4): Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Tribunal Constitucional.