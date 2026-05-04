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Sociedad

Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

El Estado estableció las fechas de pago de sueldos y pensiones para trabajadores y jubilados del sector público durante mayo de 2026, según disposiciones del MEF.

Consulta las fechas oficiales de pago para trabajadores del Estado.
Consulta las fechas oficiales de pago para trabajadores del Estado. | Foto: composición LR
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el cronograma anual mensualizado de pagos para el año fiscal 2026, el cual establece las fechas en que los trabajadores del sector público y pensionistas recibirán sus ingresos durante mayo. Esta medida fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N° 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano, y abarca a entidades del Gobierno nacional, gobiernos regionales y beneficiarios de distintos regímenes pensionarios.

La norma define los lineamientos para garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas del Estado, incluyendo pagos de remuneraciones y pensiones a cargo de las unidades ejecutoras. Asimismo, precisa que estos depósitos se realizan con recursos administrados a través del Tesoro Público, bajo responsabilidad de las áreas administrativas encargadas de su ejecución y registro.

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Fechas de pago para mayo de 2026 según los grupos de trabajadores del Estado

El cronograma aprobado por el MEF organiza el pago de remuneraciones en función de los sectores y entidades públicas, permitiendo una distribución ordenada de los depósitos durante el mes:

  • Miércoles 20 de mayo (Grupo 1): Educación, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.
  • Jueves 21 de mayo (Grupo 2): Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
  • Viernes 22 de mayo (Grupo 3): Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, RENIEC.
  • Lunes 25 de mayo (Grupo 4): Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Tribunal Constitucional.

PUEDES VER: ONP inicia pagos desde el 8 de mayo: ¿Quiénes cobran? Revisa AQUÍ el cronograma para pensionistas de todos los regímenes

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Cronograma oficial del MEF detalla depósitos mensuales de pensiones

El documento oficial incluye un detalle específico para el pago de pensiones bajo el régimen del Decreto Ley N° 20530, las cuales están a cargo de las unidades ejecutoras del Gobierno nacional y regional. A fin de que los beneficiarios puedan realizar sus cobros de manera oportuna, se han determinado las siguientes fechas:

  • Jueves 14 de mayo (Grupo 1): Educación, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.
  • Viernes 15 de mayo (Grupo 2): Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
  • Lunes 18 de mayo (Grupo 3): Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, RENIEC.
  • Martes 19 de mayo (Grupo 4): Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Tribunal Constitucional.
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