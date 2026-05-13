Piden emergencia sanitaria por leptospirosis y dengue tras brote de variante más agresiva en Piura

El aumento de casos por dengue y leptospirosis propició una respuesta de las autoridades sanitarias. | Composición LR

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El director de la Diresa Piura, Joe Olivares, declaró que coordinan con el Ministerio de Salud para declarar en emergencia sanitaria el departamento de Piura por las enfermedades de dengue y leptospirosis. “Esta declaratoria de emergencia nos permite abrir candados presupuestales, organizacionales y movilizar recursos”, puntualizó el funcionario.

Este miércoles 13 de mayo se lanzó la alerta epidemiológica por el incremento de casos de dengue, específicamente del serotipo D3, que es más agresivo e incrementa los síntomas severos de la enfermedad. Este brote se identificó en la provincia de Morropón, focalizado en los distritos de Chulucanas, La Matanza, San Juan de Bigote y Morropón.

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Aumento de casos por dengue

Pese a estos índices, es importante señalar que en lo que va del año no se ha registrado ninguna muerte por dengue. “En general, hay una tendencia a la disminución del número de casos, a excepción de Morropón”, expuso el director de la Diresa Piura, quien acotó que en la jurisdicción antes mencionada hay una laguna de oxidación que se ha convertido en un caldo de cultivo para el incremento de contagios.

Incidencia por leptospirosis

En cuanto a la leptospirosis, en la región hay 439 casos probables de esta enfermedad, con 93 casos ya confirmados. Además, hasta la fecha ocurrieron seis defunciones. Cabe señalar que desde el pasado mes de marzo ya se había lanzado una alerta epidemiológica para la región de Piura por esta afección.

Al respecto, Olivares explicó que el serotipo de la leptospirosis es una variante de la enfermedad que no solo está en cerdos, perros y roedores, sino también en otros reservorios, lo que habría incrementado los contagios.

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