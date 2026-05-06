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Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante en UCI y separan a policías por acta irregular

La sospechosa tenía su licencia vencida desde 2022. Familiares del trabajador pidieron transparencia en las investigaciones tras detectarse irregularidades.

Maricsa Polet Alfaro Cerna, investigada por atropellar a un vigilante en Trujillo, fue liberada tras 48 horas detenida. El Ministerio Público dispuso su comparecencia con restricciones.
Maricsa Polet Alfaro Cerna, investigada por atropellar a un vigilante en Trujillo, fue liberada tras 48 horas detenida. El Ministerio Público dispuso su comparecencia con restricciones. | composición LR
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La conductora Maricsa Polet Alfaro Cerna (32), investigada por atropellar a un vigilante en la ciudad de Trujillo, fue liberada tras permanecer 48 horas detenida, luego de que el Ministerio Público solicitara y obtuviera para ella la medida de comparecencia con restricciones. La decisión se adoptó pese a la gravedad del caso y al delicado estado de salud de la víctima.

El accidente ocurrió la noche del último domingo en la zona residencial Las Palmas del Golf, ubicada en el distrito de Víctor Larco. Como consecuencia del impacto, el vigilante Juan Martínez Torres (54) resultó con heridas de consideración y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo, donde lucha por su vida.

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Sospechosa de atropello estaba ebria

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol. El dosaje etílico arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces el límite máximo permitido. Asimismo, se constató que Alfaro Cerna tenía la licencia de conducir vencida desde el año 2022, lo que agrava su situación legal.

Horas antes de conocerse su liberación, familiares de la víctima habían solicitado transparencia en las diligencias ante el temor de que se produzcan irregularidades en el proceso. Precisamente, en medio de las pesquisas, se detectó una grave inconsistencia en el acta policial elaborada tras el hecho.

Según se conoció, los agentes intervinientes consignaron inicialmente que las lesiones del vigilante se debían a una 'caída desde altura' y no a un atropello, lo que generó cuestionamientos por parte de la familia y encendió las alertas sobre un posible manejo inadecuado del caso.

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La Libertad: agentes PNP son separados

Al respecto, el jefe de la Región Policial de La Libertad, general Ricardo Espinoza Cuestas, confirmó que se trató de un error y calificó la actuación de los efectivos como una falta de profesionalismo. En esa línea, dispuso la separación de los policías involucrados, quienes serán investigados por el órgano de control interno. Además, serán cambiados de unidad como medida administrativa.

Pese a estas acciones, la familia del vigilante reiteró su pedido de justicia y de vigilancia sobre el proceso, mientras el estado de salud de Juan Martínez Torres sigue siendo reservado.

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Se harán cargo

En tanto, Luis Armas, pareja de Alfaro, afirmó que asumirán los costos derivados del accidente de tránsito y que han designado a una persona para permanecer de manera continua en el Hospital Belén, a fin de brindar apoyo a los familiares del afectado.

Sin embargo, Alexandra Martínez, sobrina del vigilante, denunció que la familia de Alfaro estaría intentando persuadir a la pareja de la víctima para concretar un supuesto acuerdo económico.

Lea más en: https://andina.pe/agencia/noticia-trujillo-ponen-a-disposicion-de-fiscalia-a-conductora-embistio-a-vigilante-1073938.aspx

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