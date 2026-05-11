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Sociedad

Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

El banco activó el producto sin permiso de la usuaria afectada y le atribuyó una deuda inexistente de S/30.000 vinculada a una tarjeta antigua, según la investigación del organismo.

Indecopi sanciona a Interbank
Indecopi sanciona a Interbank | Composición LR / Andina
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó con más de S/19.000 a Interbank por entregar una tarjeta de crédito a una usuaria sin su consentimiento y asignarle una deuda que no le correspondía.

La medida fue impuesta en segunda y última instancia administrativa, a través de la oficina regional en Tacna del organismo. No obstante, la entidad bancaria tiene la facultad de impugnar ante la vía judicial.

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Vulneraciones detectadas

Según la investigación, el banco no brindó un servicio adecuado y activó el producto Visa Access a nombre de la afectada sin permiso, vulnerando los artículos 19 y 59 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. La comisión a cargo del caso resaltó que el silencio de un cliente jamás debe interpretarse como aceptación para contratar servicios, ya que cualquier producto debe contar con una autorización expresa y clara.

Además, el proceso permitió identificar que el banco le atribuyó una deuda de S/30.000 a la usuaria, vinculada a una tarjeta antigua. Esto, pese a que la propia entidad había anulado dicho producto y existía una constancia de que la clienta no debía ningún monto.

Sanción contra el banco

Por estas infracciones, Indecopi le impuso a Interbank una multa de 3,49 UIT, equivalente a S/19.195. Asimismo, le ordenó que, en un plazo máximo de 15 días hábiles, anule la tarjeta Visa Access y elimine toda la deuda cargada irregularmente.

Además, el órgano sancionador dispuso que la entidad bancaria reembolse a la afectada los pagos que hizo bajo presión por la supuesta deuda, los cuales suman aproximadamente S/4.777. En caso de que la haya reportado negativamente a la central de riesgos de la SBS, el banco también tendrá que rectificar de inmediato su calificación.

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