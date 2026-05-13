Corte de luz en Lima del 14 al 16 de mayo: consulta horarios y distritos afectados, según Pluz Energía
Corte de luz en Lima del 14 al 16 de mayo: consulta horarios y distritos afectados, según Pluz Energía

Los trabajos de mantenimiento buscan mejorar la infraestructura eléctrica y se podrán extender hasta 11 horas. La compañía insta a los usuarios a organizar su consumo de energía durante este periodo.

Pluz Energía Perú anuncia programación de interrupciones del servicio eléctrico en Lima y Callao
Pluz Energía Perú anuncia programación de interrupciones del servicio eléctrico en Lima y Callao
Pluz Energía Perú anunció una nueva programación de interrupciones del servicio eléctrico entre el jueves 14 y el sábado 16 de mayo en diversos distritos de Lima y el Callao. La empresa precisó que los cortes podrían durar hasta 11 horas, según el avance de los trabajos, principalmente en zonas de Los Olivos, San Juan de Lurigancho y el Rímac.

La suspensión del suministro responde a labores de mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de optimizar la calidad del servicio. En ese contexto, la compañía recomendó a los usuarios tomar previsiones y organizar con anticipación el uso de energía durante los horarios establecidos.

Distritos de Lima y Callao sin luz: consulta el horario de interrupción

Jueves 14 de mayo

Jesús María

  • Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 11.00 a. m.
  • Zonas afectadas: Av. Estados Unidos cdra. 6 y 7, Av. San Felipe cdra. 3, calle Caracas cdra. 23, calle Río de Janeiro cdra. 4 y 5.

Callao

  • Horario de interrupción: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.
  • Zonas afectadas: Urb. Alameda Portuaria ETP I mzs. A, B, C, D, E1; Asoc. Prop. Los Portales del Aeropuerto mzs. D, E, E1, F, F1, J, J1, J2, K, L; Pro. Viv. Aeroresidencial Faucett mz. A; Asoc. Viv. Res. La Taboada mzs. A, B, C; Urb. Sta. Sofía mz. E; Urb. Sta. Adela mzs. D, E.

San Juan de Lurigancho

  • Horario de interrupción: 9.00 a. m. – 6.00 p. m.
  • Zonas afectadas: Av. El Bosque cdra. 8 y 9, A.H. Huanta mzs. A, B, D, E, F, G, I, J, K, M, N, O, P, Q, T, U, V; Urb. Canto Grande mzs. A, B, B1, E, Ñ, O; Asoc. Viv. Magisterial Canto Grande mzs. A, B, B1, E, O.

El Agustino

  • Horario de interrupción: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.
  • Zonas afectadas: Av. César Vallejo cdra. 12 y 13, P.J. La Menacho I mzs. A, B, C, D, E, F; psje. Australia cdra. 0 y 1; psje. Canadá cdra. 1; psje. Indonesia cdra. 1; psje. Nicaragua cdra. 1 y 2; psje. San Martín cdra. 1.

San Martín de Porres / Los Olivos

  • Horario de interrupción: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.
  • Zonas afectadas: Av. Alfredo Mendiola cdra. 49, 51, 52; jr. Anta cdra. 49; jr. Chasquitambo cdra. 3, 4, 5; Av. Las Palmeras cdra. 48, 49; Av. El Naranjal cdra. 4, 5, 6; jr. Catac cdra. 3, 5, 6; jr. Pariahuanca cdra. 4 a 7; calle Olleros cdra. 49; jr. Marcará cdra. 49 y 50; jr. Marca cdra. 1; Urb. Parque del Naranjal mzs. D, E, F, H, I, J, K, L, M, S, T, U, V; entre otras.

San Juan de Lurigancho

  • Horario de interrupción: 10.00 a. m. – 4.00 p. m.
  • Zonas afectadas: Av. Circunvalación cdra. 4, Av. B bloques 7, 8, 11, 12.

Pueblo Libre

  • Horario de interrupción: 1.30 p. m. – 5.00 p. m.
  • Zonas afectadas: Av. Gral. Clement cdra. 10, Av. José Leguía y Meléndez cdra. 10 y 11, jr. Sta. Lucía cdra. 1, psje. Sta. Rosa cdra. 4.

Viernes 15 de mayo

Los Olivos

  • Horario de interrupción: 12.00 a. m. – 10.00 a. m.
  • Zonas afectadas: Jr. Andahuaylas cdra. 9 y 10, jr. Puno cdra. 6, jr. Mesa Redonda cdra. 9 y 10, jr. Cusco cdra. 7.

Rímac

  • Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 7.00 p. m.
  • Zonas afectadas: A.H. Balcón del Rímac mzs. A, A1, B, C, D, E, F, F1, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, X, Z; A.H. Municipal N.° 3 Comité 13; A.H. Horacio Zevallos; A.H. San Sebastián; A.H. Sagrado Corazón de Jesús; entre otros sectores.

Rímac

  • Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 6.00 p. m.
  • Zonas afectadas: A.H. Villa María del Rímac, A.H. Villa San Cristóbal, Av. San Cristóbal cdra. 0 a 4, jr. Alfonso Ugarte cdra. 0 y 1, jr. Bolognesi cdra. 1 y 2, entre otras zonas.

Lima Cercado

  • Horario de interrupción: 8.30 a. m. – 4.30 p. m.
  • Zonas afectadas: Av. Colonial cdra. 11.

Sábado 16 de mayo

Lima

  • Horario de interrupción: 12.00 a. m. – 3.00 a. m.
  • Zonas afectadas: Av. Abancay / Jr. Miroquesada.

Santa Rosa

  • Horario de interrupción: 8.30 a. m. – 5.30 p. m.
  • Zonas afectadas: Pro. Viv. PROFAM Perú mzs. E9, E10, E11, E12, E13, T6, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21.

Carabayllo

  • Horario de interrupción: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.
  • Zonas afectadas: Urb. Portal de Sta. María II, Urb. Altos de Carabayllo, Urb. Vista Sol de Carabayllo.

Los Olivos / San Martín de Porres

  • Horario de interrupción: 9.30 a. m. – 4.00 p. m.
  • Zonas afectadas: Urb. El Trébol, jr. Antonio Cabo, jr. Juan Santos Atahualpa, jr. Cajahuamán, Av. Alfa, Av. Angélica Gamarra, entre otras.

San Juan de Lurigancho

  • Horario de interrupción: 10.00 a. m. – 4.00 p. m.
  • Zonas afectadas: jr. Los Cocalenos, jr. Los Pacaes, Urb. Canto Grande, A.H. Huanta I.

Los Olivos

  • Horario de interrupción: 10.00 a. m. – 4.00 p. m.
  • Zonas afectadas: jr. La Caridad, jr. El Patriotismo, jr. La Prudencia, jr. La Sinceridad, jr. La Pureza, jr. La Justicia, entre otras.

Los Olivos

  • Horario de interrupción: 9.30 a. m. – 6.30 p. m.
  • Zonas afectadas: Asoc. Los Nísperos, Asoc. Res. Sagrado Corazón de Jesús, Asoc. Prop. Las Margaritas, Pro. Viv. Los Eucaliptos.
Varias zonas de Ancón sin luz en pleno Día de la Madre: explosión de transformador habría generado la crisis

