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Política

Dina Boluarte: Fiscalía formaliza investigación preparatoria por caso Los Dinámicos del Centro

La expresidenta Dina Boluarte es investigada por el presunto delito de lavado de activos.

La Fiscalía dio inicio de la investigación preparatoria contra Dina Boluarte. Foto: Difusión
La Fiscalía dio inicio de la investigación preparatoria contra Dina Boluarte. Foto: Difusión
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El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó formalizar la investigación preparatoria contra la expresidenta Dina Boluarte por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Los Dinámicos del Centro. La indagación se centra en los aportes que recibió el partido político Perú Libre en 2021.

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La medida también alcanza a otras siete personas: Braulio Grajeda Bellido, Eddy Misari Conde, Rogelio Huamani Carbajal, Edgar Aranda Huincho, Carlos Pimentel Silva, Percy Rivera Ladera y Mercedes Carrión Romero. Con esta decisión, la Fiscalía podrá indagar a la exmandataria por un periodo de 36 meses.

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En este caso, en octubre del año pasado, el juez Fernando Valdez Pimentel rechazó el pedido de la Fiscalía para dictar impedimento de salida del país contra la expresidenta. La decisión se basó en que la solicitud no cumplía con los requisitos establecidos por la ley.

El magistrado señaló que no existía peligro de fuga por parte de Boluarte y destacó que la exmandataria había mostrado un comportamiento adecuado durante el proceso judicial. Durante esa audiencia, el juez afirmó que no existen elementos sólidos que respalden la tesis de lavado de dinero planteada en este caso. Según Valdez, los aportes observados por la Fiscalía corresponden a montos 'mínimos', de entre S/100 y S/150, por lo que consideró inviable sostener la existencia de una organización criminal destinada a lavar solo S/15.000. Bajo esa premisa, descartó que haya un esquema financiero ilícito que amerite imponer una medida restrictiva.

Asimismo, en febrero de este año, el Poder Judicial rechazó en segunda instancia la apelación presentada por la Fiscalía para insistir con el impedimento de salida del país, en el marco de las investigaciones del caso Cirugías.

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El caso

La Fiscalía investiga a Boluarte por presuntamente haber promovido la creación de una cuenta mancomunada a nombre de Perú Libre, con el objetivo de recaudar aportes de los militantes del partido para cubrir la reparación civil impuesta al prófugo líder de la agrupación, Vladimir Cerrón.

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