¡Sin agua por 12 horas! Estos distritos de Lima no contarán con servicio el 09 y 10 de abril, informa Sedapal: cuáles son las zonas afectadas

Entre los distritos con cortes programados por Sedapal se encuentran distritos con alto índice de viviendas, por lo que es recomendable tomar precauciones mientras dure la escasez.

Foto: Gemini/Sedapal/Composición LR

Diversos distritos de Lima Metropolitana presentarán interrupciones en el servicio de agua potable este miércoles 9 y viernes 10 de abril, según informó Sedapal, debido a trabajos de limpieza de reservorios, mantenimiento y empalmes de redes. Las restricciones alcanzan múltiples sectores distribuidos en varios puntos de la capital, con horarios que varían desde la mañana hasta la noche.

Estas acciones responden a labores programadas para optimizar el abastecimiento y atender incidencias en la red. La afectación no será generalizada por distrito, sino focalizada en urbanizaciones, asociaciones y asentamientos humanos específicos, por lo que los horarios dependerán del sector intervenido.

PUEDES VER: ‘Cuentas del miedo’: Red criminal amasó S/ 9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte

Corte de agua en Lima: distritos y horarios afectados el 09 de abril por Sedapal

Ate

  • Sectores 159, 176, 177 y 182: Condominio El Bosque, Urb. La Puntilla, Coop. Demsa, A.H. Cerro Cruz de Santa Elena, Nueva Luz, Santa Rosa de Huamanga, Santa Elena, Las Flores, Villa Francia, Los Jardines, Los Geranios, Urb. El Sol de Santa Clara, Santa Clara, Alto Perú, Las Torres, Niño Jesús I-II, La Estancia, Residencial Angamos, 30 de Agosto, Las Brisas, Urbana del Pilar, 6 de Diciembre, Santa María, Huaychao, Nuevo San Remo, Los Cedros, San Alfonso.
  • Incluye además Amauta, Monterrey (zonas A y B), Señor de Muruhuay, Villa del Periodismo, La Campiña, Terrazas del Pueblo, Sol y Campo, Villa Hermosa, Las Violetas, Las Viñas, El Golf, Valle del Mantaro, Andrés A. Cáceres, Corazón de Jesús, Hijos de Collanac, Huaycán (zonas A, B, C, D, E, F, G, L, N, O, P).
  • Horario: entre 8.00 a. m. y 11.50 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Sector 405: Urb. San Ignacio, San Hilarión (comités y ampliaciones), Sagrado Madero, 23 de Octubre y zonas cercanas.
  • Horario: 1.00 p. m. a 10.00 p. m.

Magdalena del Mar

  • Sector 47: Urb. Orbea, Cercado, Urb. Oyague.
  • Cuadrante: Av. Brasil, Jr. Ayacucho, Jr. González Pavón, Jr. Yungay y calles internas.
  • Horario: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

Independencia

  • Sector 333: Los Conquistadores, El Progreso, Comité 125 II, Villa Canta, Pampa de la Independencia, U. Popular Independencia.
  • Horario: 12.00 m. a 8.00 p. m.

San Borja

  • Zonas: Urb. Javier Prado, Jacarandá II.
  • Horario: 10.00 a. m. a 7.00 p. m.

Santiago de Surco

  • Zonas: Casuarinas Sur, Los Álamos.
  • Horario: 12.00 m. a 11.00 p. m.

San Martín de Porres

  • Zonas: Los Jardines, Ingeniería, Palao, Fiori.
  • Horario: 12.00 m. a 8.00 p. m.

Lurigancho

  • Zonas: San Antonio de Carapongo (etapas I, II y III).
  • Horario: 9.00 a. m. a 9.00 p. m.

PUEDES VER: Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Zonas con restricción del servicio el 10 de abril: sectores y horarios detallados

San Juan de Lurigancho

  • Sector 407: A.H. Mártires del Periodismo.
  • Incluye Urb. San Ignacio, APV Santa Elizabeth I, Ganimedes, Nuevo Amanecer (Santa Rosa, Paraíso, Villa Florida), Fray Martín de Porres, 18 de Junio, Plaza Vea, El Trébol, Señor de Luren, Señor de la Esperanza, 23 de Octubre, 31 de Marzo, 24 de Mayo.
  • Horario: 10.00 a. m. a 11.55 p. m.

Breña

  • Sector 14: Chacra Colorada, Cercado, C.R. Breña.
  • Cuadrante: Av. Zorritos, Alfonso Ugarte, Plaza Bolognesi, Av. Arica, Jr. Varela, Jr. Huántar.
  • Horario: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

La Molina

  • Sectores 196-199: Av. La Fontana, Av. La Universidad, Jr. Las Tipuanas, Av. Raúl Ferrero; incluye Viña Alta, Lomas de La Molina Vieja, Portada del Sol, Praderas y zonas cercanas.
  • También área entre Av. Melgarejo y límites con Ate, Cieneguilla y Pachacámac.
  • Horario: 12.00 m. a 1.00 a. m.

Ate

  • Sectores 179, 180, 181: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced.
  • Sector 182: Señor de Muruhuay, Horacio Zevallos Grupo J (calles y manzanas específicas).
  • Sector 176: El Milagro de Mayo, Nuevo Amanecer, Jesús de Nazareth, Amauta zona B.
  • Horario: desde 8.00 a. m. hasta 1.00 a. m.

Santa Anita

  • Sectores 166, 167, 168, 172: Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.
  • Horario: 12.00 m. a 1.00 a. m.

Independencia

  • Sectores 331, 332, 333: San Juan de Dios (múltiples comités), Los Conquistadores, El Progreso, Pampa de la Independencia, Independencia.
  • Horario: 12.00 m. a 8.00 p. m.

Santiago de Surco

  • Sector 65: Tambo de Monterrico, Residencial Higuereta.
  • Cuadrante: Caminos del Inca, Intihuatana, Marcona, Quiroga.
  • Horario: 12.00 m. a 11.00 p. m.

Lurigancho

  • Sector 136: Terrazas Santa María Matabuey, Santa María de Huachipa, Solidaridad, Luis Bueno, Cerro Santa María del Señor de Cachuy, Casa Huerta, Unión Juventud Carapongo.
  • Horario: 8.00 a. m. a 11.50 p. m.

San Antonio de Huarochirí

  • Sector 131: San Juan de Jicamarca con múltiples manzanas detalladas.
  • Horario: 12.00 m. a 11.50 p. m.

¡A juntar agua! Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 06 y 07 de abril, según Sedapal: conoce las zonas afectadas

¡A juntar agua! Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 06 y 07 de abril, según Sedapal: conoce las zonas afectadas

LEER MÁS
Cinco distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas en Semana Santa, según Sedapal: conoce las zonas afectadas y horarios programados

Cinco distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas en Semana Santa, según Sedapal: conoce las zonas afectadas y horarios programados

LEER MÁS
¡Atención! Sedapal confirma corte de agua de hasta 16 horas en 4 distritos de Lima este 30 de marzo: conoce si tu sector será afectado

¡Atención! Sedapal confirma corte de agua de hasta 16 horas en 4 distritos de Lima este 30 de marzo: conoce si tu sector será afectado

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Cae sicario que atentó contra madre en Jesús María: PNP apunta a autor intelectual del ataque

Cae sicario que atentó contra madre en Jesús María: PNP apunta a autor intelectual del ataque

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Chofer de Los Rojitos y un militar integraban red criminal que recaudó S/9 millones extorsionando transportistas en Lima

Chofer de Los Rojitos y un militar integraban red criminal que recaudó S/9 millones extorsionando transportistas en Lima

LEER MÁS
Senamhi activó alerta amarilla de 61 horas por fenómeno meteorológico que afectará Lima y otras regiones del país

Senamhi activó alerta amarilla de 61 horas por fenómeno meteorológico que afectará Lima y otras regiones del país

LEER MÁS
‘Cuentas del miedo’: Red criminal amasó S/ 9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte

‘Cuentas del miedo’: Red criminal amasó S/ 9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte

LEER MÁS
Minedu confirma que no habrá clases el viernes 10 y lunes 13 de abril por Elecciones Generales en estos colegios

Minedu confirma que no habrá clases el viernes 10 y lunes 13 de abril por Elecciones Generales en estos colegios

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atlético Madrid soprendió a Barcelona: con un golazo de Julián Álvarez, ganó 2-0 por los cuartos de final de la Champions League

Partidos de hoy, miércoles 8 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Gobierno autoriza transferencia de S/2 millones a 20 municipios para intervenciones frente a emergencias por lluvias intensas

Sociedad

Cae sicario que atentó contra madre en Jesús María: PNP apunta a autor intelectual del ataque

Plan de deshacinamiento de penales beneficiará a 24 mil internos

‘Cuentas del miedo’: Red criminal amasó S/ 9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: los antecedentes de los vicepresidentes de Keiko Fujimori, Ricardo Belmont, López Chau y López Aliaga

Elecciones 2026: JNE registró más de 480 observadores internacionales para que supervisen la jornada electoral

Tacna: ¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones 2026?

