¡Sin agua por 12 horas! Estos distritos de Lima no contarán con servicio el 09 y 10 de abril, informa Sedapal: cuáles son las zonas afectadas
Entre los distritos con cortes programados por Sedapal se encuentran distritos con alto índice de viviendas, por lo que es recomendable tomar precauciones mientras dure la escasez.
- Chofer de Los Rojitos y un militar integraban red criminal que recaudó S/9 millones extorsionando transportistas en Lima
- Minedu confirma que no habrá clases el viernes 10 y lunes 13 de abril por Elecciones Generales en estos colegios
Diversos distritos de Lima Metropolitana presentarán interrupciones en el servicio de agua potable este miércoles 9 y viernes 10 de abril, según informó Sedapal, debido a trabajos de limpieza de reservorios, mantenimiento y empalmes de redes. Las restricciones alcanzan múltiples sectores distribuidos en varios puntos de la capital, con horarios que varían desde la mañana hasta la noche.
Estas acciones responden a labores programadas para optimizar el abastecimiento y atender incidencias en la red. La afectación no será generalizada por distrito, sino focalizada en urbanizaciones, asociaciones y asentamientos humanos específicos, por lo que los horarios dependerán del sector intervenido.
CONDENAN A ROSPIGLIOSI Y MARISOL PÉREZ TELLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: ‘Cuentas del miedo’: Red criminal amasó S/ 9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte
Corte de agua en Lima: distritos y horarios afectados el 09 de abril por Sedapal
Ate
- Sectores 159, 176, 177 y 182: Condominio El Bosque, Urb. La Puntilla, Coop. Demsa, A.H. Cerro Cruz de Santa Elena, Nueva Luz, Santa Rosa de Huamanga, Santa Elena, Las Flores, Villa Francia, Los Jardines, Los Geranios, Urb. El Sol de Santa Clara, Santa Clara, Alto Perú, Las Torres, Niño Jesús I-II, La Estancia, Residencial Angamos, 30 de Agosto, Las Brisas, Urbana del Pilar, 6 de Diciembre, Santa María, Huaychao, Nuevo San Remo, Los Cedros, San Alfonso.
- Incluye además Amauta, Monterrey (zonas A y B), Señor de Muruhuay, Villa del Periodismo, La Campiña, Terrazas del Pueblo, Sol y Campo, Villa Hermosa, Las Violetas, Las Viñas, El Golf, Valle del Mantaro, Andrés A. Cáceres, Corazón de Jesús, Hijos de Collanac, Huaycán (zonas A, B, C, D, E, F, G, L, N, O, P).
- Horario: entre 8.00 a. m. y 11.50 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Sector 405: Urb. San Ignacio, San Hilarión (comités y ampliaciones), Sagrado Madero, 23 de Octubre y zonas cercanas.
- Horario: 1.00 p. m. a 10.00 p. m.
Magdalena del Mar
- Sector 47: Urb. Orbea, Cercado, Urb. Oyague.
- Cuadrante: Av. Brasil, Jr. Ayacucho, Jr. González Pavón, Jr. Yungay y calles internas.
- Horario: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
Independencia
- Sector 333: Los Conquistadores, El Progreso, Comité 125 II, Villa Canta, Pampa de la Independencia, U. Popular Independencia.
- Horario: 12.00 m. a 8.00 p. m.
San Borja
- Zonas: Urb. Javier Prado, Jacarandá II.
- Horario: 10.00 a. m. a 7.00 p. m.
Santiago de Surco
- Zonas: Casuarinas Sur, Los Álamos.
- Horario: 12.00 m. a 11.00 p. m.
San Martín de Porres
- Zonas: Los Jardines, Ingeniería, Palao, Fiori.
- Horario: 12.00 m. a 8.00 p. m.
Lurigancho
- Zonas: San Antonio de Carapongo (etapas I, II y III).
- Horario: 9.00 a. m. a 9.00 p. m.
PUEDES VER: Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público
Zonas con restricción del servicio el 10 de abril: sectores y horarios detallados
San Juan de Lurigancho
- Sector 407: A.H. Mártires del Periodismo.
- Incluye Urb. San Ignacio, APV Santa Elizabeth I, Ganimedes, Nuevo Amanecer (Santa Rosa, Paraíso, Villa Florida), Fray Martín de Porres, 18 de Junio, Plaza Vea, El Trébol, Señor de Luren, Señor de la Esperanza, 23 de Octubre, 31 de Marzo, 24 de Mayo.
- Horario: 10.00 a. m. a 11.55 p. m.
Breña
- Sector 14: Chacra Colorada, Cercado, C.R. Breña.
- Cuadrante: Av. Zorritos, Alfonso Ugarte, Plaza Bolognesi, Av. Arica, Jr. Varela, Jr. Huántar.
- Horario: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
La Molina
- Sectores 196-199: Av. La Fontana, Av. La Universidad, Jr. Las Tipuanas, Av. Raúl Ferrero; incluye Viña Alta, Lomas de La Molina Vieja, Portada del Sol, Praderas y zonas cercanas.
- También área entre Av. Melgarejo y límites con Ate, Cieneguilla y Pachacámac.
- Horario: 12.00 m. a 1.00 a. m.
Ate
- Sectores 179, 180, 181: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced.
- Sector 182: Señor de Muruhuay, Horacio Zevallos Grupo J (calles y manzanas específicas).
- Sector 176: El Milagro de Mayo, Nuevo Amanecer, Jesús de Nazareth, Amauta zona B.
- Horario: desde 8.00 a. m. hasta 1.00 a. m.
Santa Anita
- Sectores 166, 167, 168, 172: Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.
- Horario: 12.00 m. a 1.00 a. m.
Independencia
- Sectores 331, 332, 333: San Juan de Dios (múltiples comités), Los Conquistadores, El Progreso, Pampa de la Independencia, Independencia.
- Horario: 12.00 m. a 8.00 p. m.
Santiago de Surco
- Sector 65: Tambo de Monterrico, Residencial Higuereta.
- Cuadrante: Caminos del Inca, Intihuatana, Marcona, Quiroga.
- Horario: 12.00 m. a 11.00 p. m.
Lurigancho
- Sector 136: Terrazas Santa María Matabuey, Santa María de Huachipa, Solidaridad, Luis Bueno, Cerro Santa María del Señor de Cachuy, Casa Huerta, Unión Juventud Carapongo.
- Horario: 8.00 a. m. a 11.50 p. m.
San Antonio de Huarochirí
- Sector 131: San Juan de Jicamarca con múltiples manzanas detalladas.
- Horario: 12.00 m. a 11.50 p. m.
