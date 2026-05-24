Sorteo de La Tinka domingo 24 de mayo. Conoce los números ganadores. | Composición LR

Sorteo de La Tinka domingo 24 de mayo. Conoce los números ganadores. | Composición LR

La Tinka realizó un nuevo sorteo este domingo 24 de mayo, con un pozo acumulado de S/10'253,705. Además, se jugaron los tradicionales 'Sí o Sí' y 'Boliyapa'. La transmisión se efectuó a las 10.50 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Resultados de La Tinka del domingo 24 de mayo 18:49 ¿Dónde ver los resultados de la Tinka? Este domingo 24 de mayo se llevará a cabo el esperado sorteo de La Tinka, que pondrá en juego un impresionante pozo millonario. La transmisión en vivo del sorteo se anunciará a las 10:50 p.m. en el canal América TV, donde se revelarán los números ganadores. 18:49 ¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka? Si deseas participar en el Pozo Millonario de este miércoles, puedes jugar La Tinka hasta las 8:50 p.m., cuando se cierra el sistema. El sorteo y los resultados se anunciarán a las 10:50 p.m. 18:49 ¿Cómo aumentar las opciones de ganar? Los Combos Tinkeros también representan una estrategia inteligente para optimizar tu inversión. Al comprar por adelantado varios sorteos, obtienes descuentos importantes: - 8 sorteos mensuales: 10% descuento - 36 sorteos trimestrales: 20% descuento - 96 sorteos anuales: 40% descuento

¿Se pagan impuestos por ganar el pozo millonario de la Tinka?

De acuerdo con Intralot y el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), el premio millonario de La Tinka no está sujeto al pago del Impuesto a la Renta ni del IGV, pero sí aplica un impuesto municipal. La tasa establecida para las loterías en general es del 10% sobre el monto total ganado.

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Por ejemplo, si un jugador gana S/1.000.000, se le descontará 10%, equivalente a S/100.000, por lo que el monto final que recibirá será de S/900.000. Este porcentaje se descuenta automáticamente antes de la entrega del premio.

¿Dónde comprar las cartillas de La Tinka?

Las tiendas donde se pueden comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:

Plaza Vea

Vivanda

Promart

Mass

Oechsle

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