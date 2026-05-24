Roberto Sánchez cuestiona decisión de Jorge Nieto de viciar su voto: "Ya está grandecito para asumir responsabilidad"

Roberto Sánchez cuestiona decisión de Jorge Nieto de viciar su voto: "Ya está grandecito para asumir responsabilidad"

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Roberto Sánchez cuestionó la decisión del partido Buen Gobierno de viciar su voto en segunda vuelta y señaló que Jorge Nieto evita asumir responsabilidad.

"Yo creo que ya está grandecito para asumir responsabilidad histórica ante el Perú, el pueblo profundo, la democracia. Se respetan las decisiones", mencionó a la prensa durante una actividad de campaña en Chiclayo (Lambayeque).

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Nieto había informado que el Comité Ejecutivo Nacional de su partido había tenido "una discusión prolongada e intensa" y concluyeron que viciarán su voto y escribirán en la boleta electoral: 'queremos un buen gobierno'.

En otro momento, comentó que, días antes, había acordado una llamada con Sánchez. Sin embargo, por razones de agenda, no se pudo concretar la conversación.

"Seguramente, conversaremos. Cada quien sabe quién es, cada quien sabe qué piensa, y eso no implica que no podamos hablar en cualquier momento, siempre y cuando se pongan por delante los intereses del Perú", dijo.

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Buen Gobierno alista estrategia para el Congreso bicameral

Respecto a la Cámara de Senadores y Diputados, mencionó que ya arma una estrategia.

"(Estamos) en permanentes reuniones para dos cosas: elaborar nuestra agenda legislativa, será aquello que hemos planteado durante toda la campaña y, al mismo tiempo, para trazar nuestra estrategia frente a la situación del actual Congreso. Estamos en plena discusión y, en su momento, cuando la fracción parlamentaria del partido en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tomen un punto de vista , lo haremos público",

También, como ya lo habían adelantado, confirmó que serían oposición.

"Seremos oposición a cualquiera de los dos que sea elegido y seremos oposición responsable. Hablaremos y conversaremos con todos sin excepción, pero votaremos siempre a favor de los intereses de los peruanos y del Perú", indicó.