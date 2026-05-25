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El paro nacional agrario indefinido, convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), organización que representa a más de 2.000 productores arroceros, bananeros, cañicultores y otros gremios del país, se desarrolla este lunes 25 de mayo con bloqueos simultáneos en Arequipa, Piura, Puno y San Martín, donde los manifestantes exigen al Gobierno declarar en emergencia el sector agropecuario ante la crisis económica que afecta al campo.

Desde las primeras horas del día, se reportan interrupciones en importantes corredores viales del norte, sur y oriente del país, lo que ha generado serias dificultades en el tránsito de pasajeros y carga.

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Manifestantes bloquean carreteras en Piura, Puno y San Martín. Foto: Comunicados oficiales del Comité de Lucha

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Bloqueos en Piura concentran la mayor afectación

En Piura, los bloqueos se extienden a lo largo de la Panamericana Norte y otras vías estratégicas del Bajo Piura, donde los manifestantes interrumpen el tránsito y limitan el acceso hacia centros urbanos y zonas productivas de la región. La paralización afecta la conexión entre la ciudad de Piura y provincias como Sullana, Catacaos y Sechura, lo que genera restricciones en el desplazamiento de vehículos particulares y de carga.

Los puntos de protesta se distribuyen en distintos corredores viales de alta circulación, con presencia de piquetes en carreteras como Piura-Sullana, Piura-Sechura y Sullana-Las Lomas, además de accesos en zonas como Tambogrande y el puente La Manuela. Estas interrupciones han provocado que en distritos como La Unión y Catacaos se registre la suspensión total del tránsito hacia la capital regional.

Arequipa, Puno y San Martín también registran bloqueos

En el marco del paro agrario, en la región Puno está bloqueado el kilómetro 1220 de la carretera Longitudinal de la Sierra Sur, en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, lo que interrumpe el tránsito en uno de los principales ejes viales del sur del país.

Asimismo, durante el paro agrario en la región San Martín se registran bloqueos en la carretera Longitudinal de la Selva Norte, con un punto en el kilómetro 602, en el distrito de Uchiza, provincia de Tocache, y otro en el kilómetro 472, en el distrito de Rioja, lo que afecta la circulación en la zona norte de la Amazonía.

En Arequipa, los arroceros de Uraca Corire, en la provincia de Castilla, se movilizan a pie hacia Camaná para concentrarse con otros grupos de arroceros de los valles de Ocoña, Camaná y Tambo. Además, acordarán de qué manera se llevará a cabo el paro indefinido. También evalúan bloqueos en el puente Pucchun, en Camaná, el cual está ubicado en la vía Panamericana Sur. Según informaron voceros, esta medida dependerá del número de manifestantes agrarios.

¿Qué exigen los productores?

Conveagro señaló que la protesta responde a la grave crisis que atraviesa el sector agropecuario debido a la caída de precios de productos agrarios, el incremento del costo de fertilizantes, combustible e insumos agrícolas, además de los efectos del cambio climático y el riesgo del fenómeno de El Niño.

En su pliego de reclamos, los gremios agrarios solicitan la declaratoria de emergencia del sector, medidas inmediatas frente a la caída de precios y acciones urgentes para reducir el impacto económico sobre miles de productores.

Productores exigen declaratoria de emergencia para el sector agropecuario

La organización advirtió que sectores como el arrocero, bananero, cañicultor, lechero, limonero y diversas cooperativas cafetaleras enfrentan una situación crítica que podría llevarlos a la quiebra. Asimismo, cuestionó la falta de respuesta del Ejecutivo pese a que, según indicó, las advertencias sobre la crisis se realizaron desde hace más de dos meses.

Conveagro también afirmó que, si el Gobierno no atiende sus demandas, exigirán la renuncia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

Crisis del arroz golpea a Piura

En medio de la paralización, la Dirección Regional de Agricultura Piura (DRAP) expresó su respaldo a las demandas de los productores arroceros y reconoció la gravedad de la crisis que afecta al sector.

El director regional de Agricultura, Ilich López Orozco, indicó que la entidad participa en mesas de trabajo con representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Presidencia del Consejo de Ministros para buscar soluciones relacionadas con financiamiento y apoyo al agro.

“Nosotros siempre vamos a estar al lado de los productores porque necesitan el respaldo de sus autoridades. Esperamos que esta paralización permita encaminar soluciones importantes para el sector”, declaró.

La DRAP informó, además, que durante la campaña complementaria reducirá entre 5.000 y 8.000 hectáreas de arroz en Piura con el objetivo de disminuir la sobreoferta y evitar mayores pérdidas económicas para los agricultores. Actualmente, la región registra cerca de 50.000 hectáreas de arroz sembradas al año.

Como alternativa, las autoridades regionales promueven la siembra de cultivos como menestras y ajonjolí, productos que presentan mayor demanda y mejores oportunidades comerciales en mercados internacionales.

Clases virtuales y mercados cerrados

La Dirección Regional de Educación de Piura informó que algunas instituciones educativas brindarán clases remotas debido al paro agrario y a los bloqueos de vías registrados en distintos puntos de la región. La medida dependerá del contexto de cada institución educativa y contempla la posibilidad de reprogramar los días lectivos perdidos.

En paralelo, la jornada de protesta también impacta otros servicios. Transportistas acataron parcialmente la paralización y varios mercados de la región no abrieron sus puertas, lo que generó afectaciones en el abastecimiento y la movilidad de la población durante el desarrollo del paro indefinido.