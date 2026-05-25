HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Análisis del debate electoral: resumen completo | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Paro agrario: productores arroceros y bananeros bloquean vías en varias regiones y exigen declarar en emergencia el sector

Más de 2.000 productores agrarios protestan ante la crisis económica y bloquean importantes carreteras. En Piura, se registran múltiples piquetes en la Panamericana Norte.

Productores exigen declaratoria de emergencia para el sector agropecuario
Productores exigen declaratoria de emergencia para el sector agropecuario | Almendra Ruesta/La República
Escuchar
Resumen
Compartir

El paro nacional agrario indefinido, convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), organización que representa a más de 2.000 productores arroceros, bananeros, cañicultores y otros gremios del país, se desarrolla este lunes 25 de mayo con bloqueos simultáneos en Arequipa, Piura, Puno y San Martín, donde los manifestantes exigen al Gobierno declarar en emergencia el sector agropecuario ante la crisis económica que afecta al campo.

Desde las primeras horas del día, se reportan interrupciones en importantes corredores viales del norte, sur y oriente del país, lo que ha generado serias dificultades en el tránsito de pasajeros y carga.

TE RECOMENDAMOS

CÉSAR ACUÑA CULPA A LA PRENSA DE SU FRACASO, URRESTI REAPARECE Y YONHY LESCANO EN VIVO | ARDE TROYA
Productores exigen declaratoria de emergencia para el sector agropecuario

Manifestantes bloquean carreteras en Piura, Puno y San Martín. Foto: Comunicados oficiales del Comité de Lucha

PUEDES VER: Anuncian paro nacional de transportistas si Gobierno no aprueba subsidios por alza de combustibles

lr.pe

Bloqueos en Piura concentran la mayor afectación

En Piura, los bloqueos se extienden a lo largo de la Panamericana Norte y otras vías estratégicas del Bajo Piura, donde los manifestantes interrumpen el tránsito y limitan el acceso hacia centros urbanos y zonas productivas de la región. La paralización afecta la conexión entre la ciudad de Piura y provincias como Sullana, Catacaos y Sechura, lo que genera restricciones en el desplazamiento de vehículos particulares y de carga.

Los puntos de protesta se distribuyen en distintos corredores viales de alta circulación, con presencia de piquetes en carreteras como Piura-Sullana, Piura-Sechura y Sullana-Las Lomas, además de accesos en zonas como Tambogrande y el puente La Manuela. Estas interrupciones han provocado que en distritos como La Unión y Catacaos se registre la suspensión total del tránsito hacia la capital regional.

Arequipa, Puno y San Martín también registran bloqueos

En el marco del paro agrario, en la región Puno está bloqueado el kilómetro 1220 de la carretera Longitudinal de la Sierra Sur, en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, lo que interrumpe el tránsito en uno de los principales ejes viales del sur del país.

Asimismo, durante el paro agrario en la región San Martín se registran bloqueos en la carretera Longitudinal de la Selva Norte, con un punto en el kilómetro 602, en el distrito de Uchiza, provincia de Tocache, y otro en el kilómetro 472, en el distrito de Rioja, lo que afecta la circulación en la zona norte de la Amazonía.

En Arequipa, los arroceros de Uraca Corire, en la provincia de Castilla, se movilizan a pie hacia Camaná para concentrarse con otros grupos de arroceros de los valles de Ocoña, Camaná y Tambo. Además, acordarán de qué manera se llevará a cabo el paro indefinido. También evalúan bloqueos en el puente Pucchun, en Camaná, el cual está ubicado en la vía Panamericana Sur. Según informaron voceros, esta medida dependerá del número de manifestantes agrarios.

PUEDES VER: Oficial | MTC amplía permanencia de micros, combis y buses antiguos en Lima y Callao hasta esta fecha

lr.pe

¿Qué exigen los productores?

Conveagro señaló que la protesta responde a la grave crisis que atraviesa el sector agropecuario debido a la caída de precios de productos agrarios, el incremento del costo de fertilizantes, combustible e insumos agrícolas, además de los efectos del cambio climático y el riesgo del fenómeno de El Niño.

En su pliego de reclamos, los gremios agrarios solicitan la declaratoria de emergencia del sector, medidas inmediatas frente a la caída de precios y acciones urgentes para reducir el impacto económico sobre miles de productores.

Productores exigen declaratoria de emergencia para el sector agropecuario

Productores exigen declaratoria de emergencia para el sector agropecuario

La organización advirtió que sectores como el arrocero, bananero, cañicultor, lechero, limonero y diversas cooperativas cafetaleras enfrentan una situación crítica que podría llevarlos a la quiebra. Asimismo, cuestionó la falta de respuesta del Ejecutivo pese a que, según indicó, las advertencias sobre la crisis se realizaron desde hace más de dos meses.

Conveagro también afirmó que, si el Gobierno no atiende sus demandas, exigirán la renuncia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

Crisis del arroz golpea a Piura

En medio de la paralización, la Dirección Regional de Agricultura Piura (DRAP) expresó su respaldo a las demandas de los productores arroceros y reconoció la gravedad de la crisis que afecta al sector.

El director regional de Agricultura, Ilich López Orozco, indicó que la entidad participa en mesas de trabajo con representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Presidencia del Consejo de Ministros para buscar soluciones relacionadas con financiamiento y apoyo al agro.

“Nosotros siempre vamos a estar al lado de los productores porque necesitan el respaldo de sus autoridades. Esperamos que esta paralización permita encaminar soluciones importantes para el sector”, declaró.

La DRAP informó, además, que durante la campaña complementaria reducirá entre 5.000 y 8.000 hectáreas de arroz en Piura con el objetivo de disminuir la sobreoferta y evitar mayores pérdidas económicas para los agricultores. Actualmente, la región registra cerca de 50.000 hectáreas de arroz sembradas al año.

Como alternativa, las autoridades regionales promueven la siembra de cultivos como menestras y ajonjolí, productos que presentan mayor demanda y mejores oportunidades comerciales en mercados internacionales.

Clases virtuales y mercados cerrados

La Dirección Regional de Educación de Piura informó que algunas instituciones educativas brindarán clases remotas debido al paro agrario y a los bloqueos de vías registrados en distintos puntos de la región. La medida dependerá del contexto de cada institución educativa y contempla la posibilidad de reprogramar los días lectivos perdidos.

En paralelo, la jornada de protesta también impacta otros servicios. Transportistas acataron parcialmente la paralización y varios mercados de la región no abrieron sus puertas, lo que generó afectaciones en el abastecimiento y la movilidad de la población durante el desarrollo del paro indefinido.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Condenan a 12 años de cárcel a dos policías que mataron a manifestantes durante Paro Agrario del 2020

Condenan a 12 años de cárcel a dos policías que mataron a manifestantes durante Paro Agrario del 2020

LEER MÁS
Congreso: más pruebas de la agencia de empleo

Congreso: más pruebas de la agencia de empleo

LEER MÁS
Cafetaleros y agricultores del Perú anuncian paro nacional agrario para el lunes 30 de enero

Cafetaleros y agricultores del Perú anuncian paro nacional agrario para el lunes 30 de enero

LEER MÁS
Misterioso estadio en provincia peruana

Misterioso estadio en provincia peruana

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Quieres recategorizar tu brevete?

¿Quieres recategorizar tu brevete?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sorteo de La Tinka del domingo 24 de mayo: conoce cuáles fueron los números ganadores y premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

Sorteo de La Tinka del domingo 24 de mayo: conoce cuáles fueron los números ganadores y premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

LEER MÁS
Dejan granada en penal Castro Castro con mensaje a presunto extorsionador: "El INPE te protege"

Dejan granada en penal Castro Castro con mensaje a presunto extorsionador: "El INPE te protege"

LEER MÁS
Vías elevadas y ‘olas verdes’ para desatorar la autopista Ramiro Prialé

Vías elevadas y ‘olas verdes’ para desatorar la autopista Ramiro Prialé

LEER MÁS
Oficial | MTC amplía permanencia de micros, combis y buses antiguos en Lima y Callao hasta esta fecha

Oficial | MTC amplía permanencia de micros, combis y buses antiguos en Lima y Callao hasta esta fecha

LEER MÁS
Aeropuerto Jorge Chávez amplía vuelos hacia Europa y Norteamérica: estos son los nuevos destinos, según el MTC

Aeropuerto Jorge Chávez amplía vuelos hacia Europa y Norteamérica: estos son los nuevos destinos, según el MTC

LEER MÁS
Solo un departamento en el Perú tiene costa, sierra y selva en su territorio: no es Lima

Solo un departamento en el Perú tiene costa, sierra y selva en su territorio: no es Lima

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025