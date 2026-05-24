Oficial | ATU amplía permanencia de micros, combis y buses antiguos en Lima y Callao hasta esta fecha

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) aprobó un nuevo cronograma que extiende la permanencia de vehículos de transporte público en Lima y Callao hasta 2031, según la Resolución Ministerial N.º 251-2026-MTC/01.02. | Difusión

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) aprobó un nuevo cronograma que extiende la permanencia de vehículos de transporte público en Lima y Callao hasta 2031, según la Resolución Ministerial N.º 251-2026-MTC/01.02. | Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) aprobó un nuevo cronograma que amplía la permanencia de vehículos de transporte público en Lima y Callao.

La medida, oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 251-2026-MTC/01.02 publicada en el diario oficial El Peruano, alcanza a microbuses, minibuses y ómnibus urbanos que actualmente se encuentren habilitados por la ATU y cumplan con las condiciones técnicas y de permanencia establecidas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT).

TE RECOMENDAMOS CÉSAR ACUÑA CULPA A LA PRENSA DE SU FRACASO, URRESTI REAPARECE Y YONHY LESCANO EN VIVO | ARDE TROYA

¿Hasta cuándo podrán circular?

El nuevo cronograma establece fechas límite diferenciadas según el tipo y año modelo de los vehículos. En el caso de los microbuses, algunas unidades podrán seguir operando hasta junio de 2031.

Para minibuses y ómnibus urbanos, el plazo máximo de permanencia también se extenderá hasta diciembre de 2031.

PUEDES VER: MTC suspendió la emisión de licencias de conducir electrónicas a nivel nacional por transferencias de competencias a la MML

Retiro de unidades afectaría a usuarios

Según explicó la entidad, una evaluación técnica determinó que el retiro inmediato de estas unidades generaría brechas en la oferta de transporte público, afectando directamente a millones de usuarios en Lima y Callao.

La ATU señaló que la disposición busca asegurar un servicio continuo mientras avanza el proceso de modernización del transporte urbano en la capital.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular para recibir las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.