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Oficial | ATU amplía permanencia de micros, combis y buses antiguos en Lima y Callao hasta esta fecha

Esta medida, publicada en el diario oficial El Peruano, afecta a microbuses, minibuses y ómnibus urbanos habilitados por la Autoridad de Transporte Urbano.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) aprobó un nuevo cronograma que extiende la permanencia de vehículos de transporte público en Lima y Callao hasta 2031, según la Resolución Ministerial N.º 251-2026-MTC/01.02.
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) aprobó un nuevo cronograma que extiende la permanencia de vehículos de transporte público en Lima y Callao hasta 2031, según la Resolución Ministerial N.º 251-2026-MTC/01.02. | Difusión
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La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) aprobó un nuevo cronograma que amplía la permanencia de vehículos de transporte público en Lima y Callao.

La medida, oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 251-2026-MTC/01.02 publicada en el diario oficial El Peruano, alcanza a microbuses, minibuses y ómnibus urbanos que actualmente se encuentren habilitados por la ATU y cumplan con las condiciones técnicas y de permanencia establecidas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT).

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¿Hasta cuándo podrán circular?

El nuevo cronograma establece fechas límite diferenciadas según el tipo y año modelo de los vehículos. En el caso de los microbuses, algunas unidades podrán seguir operando hasta junio de 2031.

Para minibuses y ómnibus urbanos, el plazo máximo de permanencia también se extenderá hasta diciembre de 2031.

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Retiro de unidades afectaría a usuarios

Según explicó la entidad, una evaluación técnica determinó que el retiro inmediato de estas unidades generaría brechas en la oferta de transporte público, afectando directamente a millones de usuarios en Lima y Callao.

La ATU señaló que la disposición busca asegurar un servicio continuo mientras avanza el proceso de modernización del transporte urbano en la capital.

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