Colombia entra en la recta final de las elecciones presidenciales con Iván Cepeda liderando encuestas y mítines decisivos
La disputa presidencial en Colombia se concentra entre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, con diferencias estrechas en algunas encuestas y señales de un posible balotaje.
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A menos de una semana de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, Colombia entra en la fase más intensa de la campaña electoral con Iván Cepeda al frente de la intención de voto, según varios sondeos. El aspirante del Pacto Histórico encabeza las encuestas, aunque aún no alcanza el respaldo suficiente para asegurar una victoria sin segunda vuelta.
Miles de personas participaron este fin de semana en actos políticos en Cartagena, Barranquilla y Envigado, donde los principales candidatos buscaron consolidar apoyos antes del cierre oficial de campañas. La disputa se concentra entre Cepeda, el abogado Abelardo de la Espriella y la senadora Paloma Valencia, mientras la seguridad, la economía y la transparencia electoral dominan el debate público.
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Cepeda encabeza encuestas y busca ganar en primera vuelta
Las mediciones recientes muestran a Iván Cepeda con ventaja sobre sus rivales. Una encuesta de Invamer le atribuye 44,6% de intención de voto, frente al 31,6% de Abelardo de la Espriella y el 14% de Paloma Valencia. Otro sondeo del Centro Nacional de Consultoría lo ubica con 33,4%, seguido muy de cerca por De la Espriella con 30,9%.
Durante un acto en Cartagena de Indias, el candidato oficialista pidió respaldo con el objetivo de continuar el proyecto político iniciado por Gustavo Petro. “El próximo 31 de mayo vamos a derrotar democráticamente a la extrema derecha colombiana y abrir una nueva etapa de transformaciones estructurales”, afirmó ante simpatizantes reunidos en La Boquilla.
El senador defendió además reformas sociales impulsadas por el actual gobierno y sostuvo que la lucha contra la pobreza y la desigualdad representa “la tarea más urgente de la nación”. Su campaña apuesta por evitar el balotaje del 21 de junio, escenario que varios estudios aún consideran probable.
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Candidatos cierran campaña con multitudes
Abelardo de la Espriella reunió seguidores en Barranquilla con un evento acompañado de espectáculos musicales y fuertes medidas de resguardo. Desde una tarima protegida por cristal blindado, el aspirante prometió una transformación profunda del Estado.
“Vamos a ser libres de corrupción, de negligencia y de quienes buscan perpetuar una tiranía”, aseguró el candidato, quien propone reducir el tamaño estatal y endurecer la política de seguridad.
Paloma Valencia concentró su cierre en Envigado y volvió a cuestionar la estrategia de paz total impulsada por el mandatario colombiano. La senadora aseveró que el país enfrenta un deterioro de la seguridad. “Puso de rodillas a Colombia ante los violentos”, expresó durante su intervención.
La candidata del Centro Democrático aparece tercera en la mayoría de sondeos presidenciales y registra una caída respecto a mediciones anteriores.
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Petro denuncia fraude y llama a cuidar el voto
En medio del proceso, Gustavo Petro pidió movilización ciudadana con el fin de vigilar el escrutinio y proteger la transparencia del sufragio. El jefe de Estado insistió en presuntas irregularidades históricas relacionadas con sistemas de conteo.
“Solicito al pueblo movilizarse masivamente para cuidar el sufragio ciudadano y su transparencia”, escribió el presidente. También señaló que millones de personas deberían observar el pre conteo y la consolidación de resultados.
Las declaraciones surgieron mientras aumentan las tensiones políticas previas a la jornada electoral y después de cuestionamientos desde sectores internacionales sobre las garantías del proceso. El mandatario respondió que ninguna voz extranjera debe influir en las decisiones de los votantes colombianos.