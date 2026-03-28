¡Atención! Sedapal confirma corte de agua de hasta 16 horas en 4 distritos de Lima este 30 de marzo: conoce si tu sector será afectado
La interrupción del servicio se debe a labores de mantenimiento y se iniciará a diferentes horas en cada distrito, finalizando el mismo día con un restablecimiento progresivo.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó, mediante su canal oficial de WhatsApp, que para este lunes 30 de marzo suspenderá el abastecimiento de agua en 4 distritos de Lima: San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres y Lurigancho. La interrupción, según mencionó la entidad, responde a labores de mantenimiento orientadas a asegurar la calidad y continuidad del servicio potable en la capital.
La empresa también instó a los vecinos de las zonas afectadas a tomar previsiones, como almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el cese. Asimismo, precisó que los trabajos se realizarán en horarios programados y que el suministro se restablecerá de forma progresiva una vez concluidas las intervenciones técnicas.
¿Cuáles son las zonas que se verán afectadas por el corte de agua?
San Juan de Lurigancho
Hora: 8.00 a. m. a 11.55 p. m.
Áreas afectadas:
- Sector 405: P.J. 15 de Enero, Las Rocas, A.H. Palao, Vista Alegre Ampliación
Ate
Hora: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
Áreas afectadas:
- Sector 405: A.H. Huaycán zona J, UCV 152 A - 152 B - 153 - 153 B
Hora: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
Áreas afectadas:
- Sector 173: Urb. Ceres 2da etapa, Cuadrante: Asoc. Fortaleza, Asoc. Zavaleta, Urb. Sol de Vitarte sector G, Urb. Zavaleta, Urb. Alameda 2da etapa
- Sector 178: Asociación Casuarinas de San Juan (etapas I, II y III), Asociación Los Ángeles de Gloria Baja, Asociación Casa Grande de Gloria Baja, Asociación California de Gloria Baja, Asociación Estrella Andina de Gloria Baja (etapas I y II), Asociación Las Gardenias de San Juan, Asociación El Paraíso de La Gloria de Ate, Asociación Philadelphia de Ate, Asociación Santa Rosa de Ate Santa Clara, San Juan, Asociación Sol de las Viñas de Ate (etapas I, II, III, IV y V), Asociación Las Viñas de San Juan, Asociación Pacayal de San Juan, Asociación Residencial Primavera, Asociación Las Casuarinas, Centro Poblado San Juan.
Lurigancho
Hora: 12.00 a. m. a 11.50 p. m.
Áreas afectadas:
- Sector 131: Asociación Junta Vecinal Señor de los Milagros, Agrupación Familiar La Rinconada San Antonio, Asociación A.H. San Francisco de Jicamarca, Agrupación Familiar San Cristóbal, Asociación Las Flores de Nievería Huachipa, Asociación Nuevo Paraíso de Nievería, Asociación Propietarios de Vivienda Esmeralda de Jicamarca, Asociación San Francisco sector Nievería, Asociación Valle Encantado, Asociación Valle Sagrado de Huachipa, Cooperativa Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna.
Hora: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.
Áreas afectadas:
- Sector 140: A.H. Alto Huampaní
- Sector 136: Urbanización San Antonio de Carapongo (4ta etapa), APV 1ra Parcela Carapongo – E. Carapongo, A.H. Los Tulipanes Sector Vivienda – E. Carapongo
- Sector 138: A.H. San Francisco de Ñaña, APV San Francisco de Ñaña, Asociación Cerro Santo, Agrupación Laderas del Inti, C.P. Las Colinas, C.P. Colinas de Jicamarca
San Martín de Porres
Hora: 12.00 p. m. a 8.00 p. m.
Áreas afectadas:
- Sector 255: Asoc. Vivienda Casuarinas del Norte II etapa, A.H. Laura Caller, A.H. Los Olivos, A.H. San Martín, A.H. San Martín de Porres, APV. COVTCSE, APV. Santa Elisa, Asociación Alameda de Villa Sol, Asociación Alameda del Naranjal, Coop. Santa Elisa, Urb. Los Naranjos, Urb. Parque El Naranjal 2da etapa, Urb. Santa Elisa I etapa y Urb. Santa Elisa II etapa - sector 84.