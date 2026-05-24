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Luis Advíncula contento por lograr su primer título con Alianza Lima, pero aclara: "Aún no conseguimos nada"

Luego de consagrarse en el Torneo Apertura, el experimentado lateral de 36 años remarcó que llegó a La Victoria para "poner a Alianza Lima donde se merece".

Luis Advíncula afronta su primera temporada en Alianza Lima. Foto: composición LR/Movistar Deportes/Liga 1
Luis Advíncula afronta su primera temporada en Alianza Lima. Foto: composición LR/Movistar Deportes/Liga 1
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Luis Advíncula fue uno de los jugadores clave en el sistema de Pablo Guede. El lateral de 36 años, que llegó a La Victoria tras su destacado paso por Boca Juniors, no demoró mucho en adaptarse y tuvo un buen desempeño con Alianza Lima en el Torneo Apertura.

Luego de consagrarse en el primer certamen de la temporada, el popular 'Rayo' le dedicó un mensaje a los aficionados del elenco blanquiazul.

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Luis Advíncula pide mesura tras ganar el Torneo Apertura

Alianza Lima volvió a ganar un torneo corto después de tres años. En ese sentido, el mundialista remarcó que volvió al fútbol peruano para sumar trofeos con el club íntimo.

“Felices, que la hinchada disfrutes. Es el primer paso que tenemos. Contento, vinimos para esto, para poner a Alianza donde se merece. Nada, estamos contentos por eso”, manifestó para las cámaras de Movistar Deportes.

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Luis Advíncula contento por Paolo Guerrero

Otro de los personajes más ovacionados en las celebraciones fue Paolo Guerrero, quien disputa su último año como profesional y sueña con ser campeón nacional con la camiseta del club de sus amores.

Luis Advíncula, que compartió durante muchos años en la selección peruana con el 'Depredador', elogió al goleador. Por otra parte, dejó en claro que todavía no lograron nada, pues el objetivo es ganar la Liga 1.

“Se lo merece, es nuestro estandarte aquí en Alianza. Contentos por él, pero es el primer paso, aún no hemos conseguido nada”, concluyó.

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