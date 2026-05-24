¡Hasta por 11 horas! Estos distritos de Lima no tendrán agua este martes 26 de mayo, según Sedapal: consulta zonas afectadas

Corte de agua se dará en diferentes zonas de Lima | Foto: composición LR

Corte de agua se dará en diferentes zonas de Lima | Foto: composición LR

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Vecinos de diversos puntos de la capital deberán prepararse para una jornada sin suministro. Sedapal ha programado trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura hídrica para este martes 26 de mayo, lo que dejará a varios sectores sin servicio durante 11 horas continuas.

Para evitar inconvenientes, la empresa recomienda a los residentes de las zonas afectadas tomar las previsiones necesarias: almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso mientras se ejecutan las labores de empalme y limpieza de reservorios.

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¿Qué distritos de Lima no tendrán servicio de agua potable este martes 26 de mayo?

Estos son los horarios y zonas afectadas por el corte de agua de Sedapal.

San Antonio de Huarochirí

Motivo: Limpieza de reservorio

Limpieza de reservorio Zonas afectadas: A.H. Alto Paraíso de Cajamarquilla - ECNC, A.H. Paraíso de Cajamarquilla - ECNC, Agrup. Señor de Huanca - ECNC, Asoc. 13 de Diciembre de Cajamarquilla, Asoc. 28 de Noviembre Cajamarquilla - ECNC, Asoc. El Mirador de Cajamarquilla - ECNC, Asoc. Posesionarios del Cerro San Martín de Porres, Asoc. Unión Progreso Cajamarquilla - ECNC.

A.H. Alto Paraíso de Cajamarquilla - ECNC, A.H. Paraíso de Cajamarquilla - ECNC, Agrup. Señor de Huanca - ECNC, Asoc. 13 de Diciembre de Cajamarquilla, Asoc. 28 de Noviembre Cajamarquilla - ECNC, Asoc. El Mirador de Cajamarquilla - ECNC, Asoc. Posesionarios del Cerro San Martín de Porres, Asoc. Unión Progreso Cajamarquilla - ECNC. Horario de corte: 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Puente Piedra

Motivo: Limpieza de reservorio

Limpieza de reservorio Zonas afectadas: A.H. Jesús Oropeza Chonta, A.H. Las Begonias, A.H. Hijos de Jerusalén, A.H. Nueva Jerusalén, A.H. Señor de Muruhuay 1ra y 2da etapa.

A.H. Jesús Oropeza Chonta, A.H. Las Begonias, A.H. Hijos de Jerusalén, A.H. Nueva Jerusalén, A.H. Señor de Muruhuay 1ra y 2da etapa. Horario de corte: 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Limpieza de reservorio Zonas afectadas: Asoc. Compradores del Condominio Los Jazmines, Asoc. Residencial Cajamarquilla, Asoc. Millenium, Asoc. Los Claveles, Asoc. Los Alisos, Urb. Progresiva Los Aviadores I y II, Asoc. Virgen del Buen Paso, Asoc. Los Sauces de Cajamarquilla, Urb. Villa del Mantaro, A.H. Las Pampas, Asoc. Los Olivares de Villa Leticia, Asoc. Señor de Muruhuay, Asoc. Fundo Nievería, A.H. Las Praderas de Huachipa, Asoc. de Vivienda Hubert Lanssier.

Asoc. Compradores del Condominio Los Jazmines, Asoc. Residencial Cajamarquilla, Asoc. Millenium, Asoc. Los Claveles, Asoc. Los Alisos, Urb. Progresiva Los Aviadores I y II, Asoc. Virgen del Buen Paso, Asoc. Los Sauces de Cajamarquilla, Urb. Villa del Mantaro, A.H. Las Pampas, Asoc. Los Olivares de Villa Leticia, Asoc. Señor de Muruhuay, Asoc. Fundo Nievería, A.H. Las Praderas de Huachipa, Asoc. de Vivienda Hubert Lanssier. Horario de corte: 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Chorrillos

Motivo: Ejecución de empalme

Ejecución de empalme Zonas afectadas: Urb. La Campiña 4ta zona, Urb. La Campiña. Cuadrante: Av. El Sol, Av. Guardia Civil, Av. Guardia Peruana.

Urb. La Campiña 4ta zona, Urb. La Campiña. Cuadrante: Av. El Sol, Av. Guardia Civil, Av. Guardia Peruana. Horario de corte: 12:00 m. hasta las 11:00 p.m.

Lince

Motivo: Ejecución de empalme

Ejecución de empalme Áreas afectadas: Cercado. Cuadrante: Av. Arequipa, Calle Manuel Segura, Av. Francisco Lazo, Jirón Risso.

Cercado. Cuadrante: Av. Arequipa, Calle Manuel Segura, Av. Francisco Lazo, Jirón Risso. Horario: Martes 26 de mayo, de 12:00 m. a 11:00 p.m.

Puente Piedra