Giuliana Rengifo conmociona al revelar que se sometió a delicada operación: “Soy un milagro”

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La cantante Giuliana Rengifo contó que enfrentó un complicado problema de salud que la llevó al quirófano. Según explicó en sus redes sociales, los miomas que padecía obligaron a los médicos a practicarle una operación de alta complejidad, durante la cual le retiraron el útero como parte del tratamiento.

A través de Instagram, Giuliana Rengifo contó que ya atraviesa el proceso de recuperación, a casi tres semanas de haber sido sometida a una histerectomía. La cantante explicó que la intervención fue complicada debido al tamaño de los miomas que le detectaron y aprovechó para hacer un llamado a sus seguidoras a no descuidar su salud.

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Giuliana Rengifo perdió el útero tras someterse a una operación

“Llegando casi a mi tercera semana de operada de una histerectomía, en la cual me sacaron miomas de 10 centímetros y de 16 centímetros, una operación muy complicada, pero todo salió bien, para contarles... Y decirles, mis chicas, que anualmente se hagan sus chequeos, es mejor prevenir que lamentar”, fue lo primero que compartió la cantante tras ser operada.

En declaraciones al diario Trome, la artista piurana dio más detalles sobre el procedimiento y reveló que durante la cirugía le retiraron el útero y las trompas, y conservó únicamente los ovarios.

“Sí, realmente soy muy valiente porque tenía dos miomas, uno de 10 centímetros y el otro de 16. Soy un milagro, el doctor me dijo que fue una operación complicada. Me sacaron el útero, mis trompas, solo tengo mis ovarios. Tenía mucho dolor, pero me hacía la fuerte por mis hijas y mi madre, y porque tenía que trabajar, soy cabeza de hogar”, señaló.

Giuliana Rengifo agradece a los médicos tras operación

Tras la compleja intervención, Giuliana Rengifo aprovechó sus redes sociales para reconocer públicamente a quienes la acompañaron durante el proceso. La cantante resaltó el trabajo del médico que estuvo a cargo de la operación y el cuidado que recibió del personal de salud, además del apoyo constante de sus amistades y familiares en estas semanas de recuperación.

“Agradecer a mi doctor Montesino y a todas las enfermeras que me hicieron sentir una bebé muy bien cuidada y a todas mis amistades por acompañarme en mi proceso de recuperación; las amo. Al hombre que amo y me cuida hasta hoy, a mis hijas, mi madre, mis primas, tías y a todos por sus lindos mensajes de preocupación”, expuso.

La artista también dejó en claro que, pese al duro episodio de salud, afronta esta etapa con ánimo renovado y enfocada en volver a sus proyectos. En ese sentido, aseguró sentirse agradecida por haber salido adelante y adelantó que espera reincorporarse pronto a sus actividades artísticas. “Dios me dio una nueva oportunidad de vida y vuelvo prontito al 100% para seguir logrando mis metas”, manifestó.