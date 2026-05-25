Temblor de magnitud 6,5 remeció Tacna esta tarde, según IGP

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Un sismo de magnitud 6,5 se registró a las 04:52 p. m. a 240 kilómetros al sur de Tacna. El temblor de hoy, lunes 25 de mayo de 2026, tuvo una profundidad de 129 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este lunes 25 de mayo del 2026 se localizó a 240 kilómetros al sur de la ciudad de Tacna, en el departamento de Tacna, con latitud -20.17 y longitud -70.10.

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Reporte del sismo en Tacna

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantén la calma y acude a zonas de seguridad establecidas.

Presta atención a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.

Aléjate de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Toma distancia de cables eléctricos y postes en la calle.

Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.

Uno de los implementos que debes tener a la mano es la mochila de emergencia, con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, entre otros artículos.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.

Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo y medicamentos para algún integrante de la familia.

Dinero en efectivo, de preferencia monedas.

Abrigo: manta polar y calzado.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves y fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.

Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete y mascarillas.

Artículos específicos: de uso femenino, para bebés, para niños y para adultos mayores.

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