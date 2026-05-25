Trabajador de la Fiscalía en Santa Anita ofrecía servicio de sicariato por S/1.000: PNP lo detuvo

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Un trabajador del Ministerio Público fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser acusado de presuntamente formar parte de una red criminal dedicada a la extorsión. Los agentes detectaron que Danny Nieves Chipau ofrecía el servicio de sicariato por S/1.000, junto con su hermano Rolly Nieves Chipao, quien cuenta con antecedentes por robo.

Según ATV Noticias, el funcionario detenido laboraba en el área de transportes de la Fiscalía de Santa Anita y antes trabajó en la mesa de partes de la misma institución, pero en Huaycán (Ate). Ahora, ambos tendrán que afrontar una investigación en el área especializada de extorsiones, pues son sindicados de integrar la banda criminal El Refugio de la Zona R.

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Material implica a trabajador fiscal

La captura de Danny Nieves y su hermano se produjo como parte de un operativo policial en Ate. Durante la intervención, ambos presentaron documentos de identidad que no les pertenecían, de acuerdo con declaraciones que brindó al medio el coronel PNP Carlos Quinteros.

Posteriormente, los efectivos procedieron a revisar los equipos telefónicos de los intervenidos y detectaron material que los implicaría en un acto ilícito. "Al momento de registrar el celular, se pudo advertir que estos sujetos ofrecían sus servicios de sicariato por la suma de mil soles", señaló el vocero de la Policía.

Sujetos integrarían red criminal

En el operativo policial, el personal de la comisaría de Huaycán decomisó tres celulares, una moto, tarjetas de crédito y artículos electrónicos. El material será parte de las pesquisas que se seguirán contra ambos en el área especializada de extorsiones debido a su presunto vínculo con la banda criminal autodenominada El Refugio de la Zona R.

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