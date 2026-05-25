Cuándo es el debate presidencial de la segunda vuelta 2026 Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez: fecha, hora y dónde ver

Los candidatos presidenciales se enfrentarán una semana antes de la segunda vuelta. Foto: Composición/LR

Los candidatos presidenciales se enfrentarán una semana antes de la segunda vuelta. Foto: Composición/LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Se acerca la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Sin embargo, antes de los comicios se realizará el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con la finalidad de que los postulantes expongan sus ideas y propuestas.

Roberto Sanchez Keiko Fujimori se enfrentarán el domingo 31 de mayo. Foto: La República

Fecha y hora del debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El enfrentamiento electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez está programado para el domingo 31 de mayo a partir de las 8.00 p. m. De acuerdo con lo dispuesto por el JNE, el encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, situado en el distrito de San Borja.

TE RECOMENDAMOS ¡ADMITEN CONSPIRACIÓN CONTRA CASTILLO! MICKY TORRES LOS EXPONE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El esquema definido por el JNE establece cuatro ejes temáticos para el debate. Durante la jornada, los candidatos abordarán asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, la educación y la salud, así como la economía, el empleo y la lucha contra la pobreza.

Cada segmento se iniciará con una pregunta formulada por la ciudadanía y seleccionada previamente. A partir de ella, los aspirantes dispondrán de un tiempo específico para responder, contrastar ideas y presentar sus propuestas. Además, se aplicará el sistema de 'bolsón de tiempo', que les permitirá gestionar los minutos asignados a lo largo de sus intervenciones.

Se prevé que el debate tenga una duración cercana a una hora y cuarenta minutos. Al finalizar, cada candidato contará con dos minutos para dirigir un mensaje de cierre a la ciudadanía.

PUEDES VER: Un debate con promesas y acusaciones mutuas

¿Dónde ver en vivo el debate presidencial de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate presidencial convocado por el JNE será difundido tanto por señal abierta como a través de plataformas digitales. La transmisión estará a cargo de TV Perú y también podrá seguirse mediante las redes sociales del organismo electoral, lo que permitirá a la ciudadanía acceder al evento desde teléfonos móviles, computadoras y tabletas.

La actividad marcará uno de los últimos encuentros directos entre los dos aspirantes a la Presidencia antes de la segunda vuelta electoral prevista para el 7 de junio.