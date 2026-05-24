Pedro Francke: "Vamos a derogar las 8 leyes procrimen que votó la bancada fujimorista"
El economista de Juntos por el Perú asegura que dichas leyes fomentan el crimen y perjudican a emprendedores, al facilitar ataques y extorsiones contra nuevos negocios en el país.
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Pedro Francke, economista del equipo técnico de Juntos por el Perú, indicó que un gobierno de Roberto Sánchez impulsaría la derogación de las leyes procrimen. Añadió que el candidato no votó por estas iniciativas.
"Vamos a derogar las 8 leyes pro-crimen que votó la bancada fujimorista y que Roberto Sánchez no votó", dijo Francke.
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Francke sostuvo que estas leyes fomentan el crimen y generan ataques contra emprendedores, al servir a criminales que extorsionan negocios y emprendimientos nacientes.
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¿Qué temas debaten los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú?
El JNE definió seis ejes temáticos para el encuentro entre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Conoce los temas:
- Infraestructura
- Reforma del Estado
- Agricultura y medio ambiente
- Economía y generación de empleo
- Salud
- Juventud y deportes