Trump indicó que las negociaciones no serán inmediatas y destacó que cualquier acuerdo debe ser aprobado por autoridades superiores, incluyendo a Jamenei | AFP

Trump indicó que las negociaciones no serán inmediatas y destacó que cualquier acuerdo debe ser aprobado por autoridades superiores, incluyendo a Jamenei | AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La posibilidad de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a meses de guerra en Oriente Medio perdió impulso este domingo después de que Donald Trump rebajara las expectativas de un anuncio inmediato y confirmara que el bloqueo a puertos iraníes continuará hasta alcanzar un pacto definitivo. “He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (…) porque el tiempo está de nuestro lado”, escribió el mandatario en Truth Social.

El presidente estadounidense añadió que las restricciones marítimas seguirán “en pleno vigor”, pese a reportes sobre avances diplomáticos. Un funcionario estadounidense dijo a Axios que la Casa Blanca no espera una resolución inmediata porque cualquier entendimiento requiere aprobación de autoridades, incluido el líder supremo Mojtaba Jamenei. La negociación se desarrolla mientras el estrecho de Ormuz continúa bajo controles extraordinarios y luego de una guerra que alteró mercados energéticos y elevó la tensión regional.

TE RECOMENDAMOS LA CARTA ASTRAL DE MICHAEL JACKSON: LOS ASTROS DETRÁS DE SU GENIO Y SUS SOMBRAS | ASTROMOOD

Rubio admite que acuerdo nuclear no será inmediato

El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció señales positivas, pero descartó resultados rápidos. “No vamos a precipitarnos. Las negociaciones nucleares son asuntos muy técnicos. No se puede resolver en 72 horas”, declaró al diario The New York Times desde Nueva Delhi.

Momentos antes había afirmado que el mundo podía recibir “buenas noticias” pronto. Sin embargo, matizó que todavía existen obstáculos relevantes. Entre ellos aparece el futuro del estrecho de Ormuz, paso esencial para el comercio internacional de hidrocarburos y uno de los puntos de mayor disputa después del inicio del alto al fuego el 8 de abril.

Según CBS News y The Wall Street Journal, las conversaciones incluyen desbloquear parte de los activos iraníes retenidos en bancos extranjeros y ampliar el diálogo durante 30 días adicionales. Medios persas, por otro lado, sostienen que Washington mantiene diferencias acerca de los bienes congelados y otros compromisos.

Programa nuclear iraní queda fuera de esta negociación

Uno de los datos más significativos del proceso es que el programa nuclear iraní quedó excluido de esta fase inicial. El portavoz de diplomacia, Esmail Baqai, explicó que Teherán y Washington trabajan en un memorando de entendimiento, aunque aclaró que esto no significa resolver asuntos estratégicos.

“El expediente nuclear no forma parte de esta etapa”, afirmó Baqai. La exclusión refleja la complejidad del tema, debido a que Washington e Israel sostienen que Teherán busca capacidad para fabricar armas atómicas, mientras autoridades iraníes insisten en que el proyecto tiene fines civiles.

En paralelo, el líder de Hezbolá, Naim Qasem, expresó expectativas sobre una salida negociada que además alcance al conflicto en Líbano. “Hay indicios de que se va a cerrar (…) nosotros también seremos parte de este acuerdo”, declaró en un discurso televisado. Sin embargo, rechazó alguna posibilidad de desarme y aseguró que equivaldría a la “aniquilación” del grupo.

PUEDES VER: Japón planea construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para enviar energía limpia a la Tierra

Netanyahu exige desmantelar programa atómico iraní

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que habló con Trump y sostuvo que ambos coinciden en una condición esencial: eliminar la amenaza radiactiva iraní.

“Esto implica desmantelar las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán y retirar el material nuclear enriquecido de su territorio”, sostuvo el dirigente israelí en un comunicado. Asimismo, indicó que el líder republicano reiteró el derecho de Israel a defenderse ante amenazas en varios frentes, incluido Líbano.

Las exigencias de Tel Aviv añaden presión a unas conversaciones que intentan sostener una tregua mientras continúan operaciones militares y desplazamientos en distintas zonas de la región.

PUEDES VER: Colombia entra en la recta final de las elecciones presidenciales con Iván Cepeda liderando encuestas y mítines decisivos

Críticas demócratas al pacto por doble rasero

Dentro de Estados Unidos surgieron cuestionamientos desde sectores demócratas y republicanos. El senador Cory Booker acusó a Trump de repetir medidas que antes reprochó durante el gobierno de Barack Obama.

“El mismo acuerdo que criticó, él ya lo está empeorando”, afirmó Booker a CNN, en referencia al posible desbloqueo de activos iraníes. El legislador argumentó que flexibilizar sanciones podría fortalecer a aliados regionales de Teherán.

Desde el Partido Republicano también hubo reparos. El senador Thom Tillis aseveró que cualquier tratado sin ratificación del Congreso “estará condenado al fracaso” y cuestionó permitir que material permanezca dentro del territorio iraní.