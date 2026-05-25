Sismo sacude a Chile este lunes 25 de mayo | La República

Sismo sacude a Chile este lunes 25 de mayo | La República

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Un terremoto de magnitud 6,8 se registró el último lunes en la región de Antofagasta, al norte de Chile, con epicentro cerca de la ciudad de Calama. El movimiento ocurrió a una profundidad de 119 kilómetros, según reportes preliminares de monitoreo sísmico.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SHOA), no se presentan las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país. De momento se han registrado unas 9 réplicas, la más fuerte de 4.3 Mlv.

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En declaraciones al medio Mega, el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro Vargas, dijo que hay reportes de adultos mayores afectados, pero de momento no hay detalles exactos sobre su situación.

Tras el sismo en Calama se reportaron desprendimientos de rocas en zonas mineras

Más de 27 mil personas quedan sin luz tras sismo en Chile

Más de 27.000 clientes permanecen sin suministro eléctrico en el norte de Chile tras el terremoto de magnitud 6,9 registrado en la región de Antofagasta. Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la mayor afectación se concentra en Calama, donde 27.138 usuarios quedaron sin energía.

Además, en Mejillones al menos 173 clientes reportan cortes eléctricos. Las interrupciones ocurren después del fuerte sismo que sacudió una de las principales zonas mineras del país.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Chile HOY?

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió el norte de Chile, con epicentro a 20 kilómetros al noreste de Calama, en la región de Antofagasta. El movimiento ocurrió a una profundidad de 114 kilómetros y se sintió con fuerza en varias zonas cercanas.

Calama, ciudad de más de 170.000 habitantes y uno de los principales centros de la industria minera del cobre del país, se encuentra próxima al epicentro, lo que genera preocupación por posibles efectos en la población y en las actividades mineras de la zona.

¿Qué hacer frente a un terremoto?

Después de un sismo, revisa tu hogar para asegurarte de que no haya daños. Usa tu celular solo en caso de emergencia y evita saturar las líneas telefónicas. No enciendas cerillos ni velas hasta confirmar que no hay fuga de gas. Ten en cuenta que, tras un temblor fuerte, pueden ocurrir réplicas, por lo que es crucial mantenerse alerta.

Además, es importante estar preparado con algunas acciones: elabora un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, identifica las zonas seguras en tu casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia. Durante el temblor, mantén la calma, busca un lugar seguro y mantente alejado de objetos que puedan caer.