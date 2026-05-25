ONPE: Contraloría determina responsabilidad en 10 funcionarios tras irregularidades en la primera vuelta
El informe revela favorecimiento indebido a la empresa Galaga SAC como proveedora del servicio de transporte.
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La Contraloría General de la República determinó que 10 funcionarios de la ONPE, entre ellos Piero Corvetto, cometieron graves faltas que impidieron que 55.261 electores de Lima Metropolitana pudieran votar en las elecciones del 12 de abril del 2026.
De acuerdo con el informe, los trabajadores alteraron las reglas del concurso para favorecer a una empresa de transportes y aprobaron pagos adicionales por más de 650.000 soles sin ninguna justificación técnica ni legal.