Un misterioso estadio se construye en esta provincia peruana: tiene una inversión de S/10 millones, está en medio de cerros y tendrá capacidad para 2.500 personas
La nueva infraestructura contará con césped sintético, tribunas para más de 2.500 espectadores y espacios para actividades deportivas y administrativas.
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El Gobierno Regional de Apurímac confirmó nuevos avances en la construcción del estadio de Tambulla, un proyecto deportivo ubicado en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas. La infraestructura se levanta en una zona rodeada de cerros y forma parte de una inversión pública que supera los S/10 millones, según información difundida por las autoridades regionales.
La obra contempla la instalación de césped sintético, tribunas para más de 2.500 espectadores y espacios complementarios destinados a actividades deportivas y administrativas. De acuerdo con la entidad regional, el recinto busca convertirse en uno de los principales escenarios deportivos de esta parte del país y atender a jóvenes y familias de la zona.
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¿Qué tendrá el nuevo estadio de Tambulla en Challhuahuacho?
El proyecto del estadio de Tambulla incluye distintos componentes orientados a modernizar la infraestructura deportiva en Cotabambas. Entre los trabajos reportados recientemente figuran la colocación del césped sintético, la construcción de muros, la instalación de cercos perimétricos y otras estructuras complementarias.
Además, el recinto contará con:
- Tribunas con capacidad para más de 2.500 personas
- Camerinos y oficinas administrativas
- Accesos acondicionados para el ingreso de asistentes
- Cancha con césped sintético de primer nivel
- Pista atlética con superficie sintética
Según información oficial difundida por el Gobierno Regional de Apurímac en 2025 y actualizaciones recientes sobre la obra, el proyecto es ejecutado a través de la Gerencia Subregional Cotabambas.