HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo     
Sociedad

Un misterioso estadio se construye en esta provincia peruana: tiene una inversión de S/10 millones, está en medio de cerros y tendrá capacidad para 2.500 personas

La nueva infraestructura contará con césped sintético, tribunas para más de 2.500 espectadores y espacios para actividades deportivas y administrativas.

El GORE Apurímac avanza en la construcción del estadio de Tambulla en Challhuahuacho, con una inversión pública que supera los S/10 millones.
El GORE Apurímac avanza en la construcción del estadio de Tambulla en Challhuahuacho, con una inversión pública que supera los S/10 millones. | Foto: Gobierno Regional de Apurimac.
Escuchar
Resumen
Compartir

El Gobierno Regional de Apurímac confirmó nuevos avances en la construcción del estadio de Tambulla, un proyecto deportivo ubicado en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas. La infraestructura se levanta en una zona rodeada de cerros y forma parte de una inversión pública que supera los S/10 millones, según información difundida por las autoridades regionales.

La obra contempla la instalación de césped sintético, tribunas para más de 2.500 espectadores y espacios complementarios destinados a actividades deportivas y administrativas. De acuerdo con la entidad regional, el recinto busca convertirse en uno de los principales escenarios deportivos de esta parte del país y atender a jóvenes y familias de la zona.

TE RECOMENDAMOS

CÉSAR ACUÑA CULPA A LA PRENSA DE SU FRACASO, URRESTI REAPARECE Y YONHY LESCANO EN VIVO | ARDE TROYA
Puede ser una imagen de césped y campo de golf

Puede ser una imagen de césped y campo de golf

PUEDES VER: Gigantesco incendio afecta almacén cerca de grifo en Ate Vitarte: más de 20 unidades atienden la emergencia

lr.pe

¿Qué tendrá el nuevo estadio de Tambulla en Challhuahuacho?

El proyecto del estadio de Tambulla incluye distintos componentes orientados a modernizar la infraestructura deportiva en Cotabambas. Entre los trabajos reportados recientemente figuran la colocación del césped sintético, la construcción de muros, la instalación de cercos perimétricos y otras estructuras complementarias.

Además, el recinto contará con:

  • Tribunas con capacidad para más de 2.500 personas
  • Camerinos y oficinas administrativas
  • Accesos acondicionados para el ingreso de asistentes
  • Cancha con césped sintético de primer nivel
  • Pista atlética con superficie sintética

Según información oficial difundida por el Gobierno Regional de Apurímac en 2025 y actualizaciones recientes sobre la obra, el proyecto es ejecutado a través de la Gerencia Subregional Cotabambas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Municipalidad de Lima rompe contrato de obra en Campo de Marte por retrasos y afectación de áreas verdes

Municipalidad de Lima rompe contrato de obra en Campo de Marte por retrasos y afectación de áreas verdes

LEER MÁS
Obra de agua potable en Madre de Dios está paralizada desde 2025 pese a millonaria inversión, alerta Contraloría

Obra de agua potable en Madre de Dios está paralizada desde 2025 pese a millonaria inversión, alerta Contraloría

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

LEER MÁS
Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gigantesco incendio afecta almacén cerca de grifo en Ate Vitarte: más de 20 unidades atienden la emergencia

Gigantesco incendio afecta almacén cerca de grifo en Ate Vitarte: más de 20 unidades atienden la emergencia

LEER MÁS
Aeropuerto Jorge Chávez amplía vuelos hacia Europa y Norteamérica: estos son los nuevos destinos, según el MTC

Aeropuerto Jorge Chávez amplía vuelos hacia Europa y Norteamérica: estos son los nuevos destinos, según el MTC

LEER MÁS
Solo un departamento en el Perú tiene costa, sierra y selva en su territorio: no es Lima

Solo un departamento en el Perú tiene costa, sierra y selva en su territorio: no es Lima

LEER MÁS
Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial

Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial

LEER MÁS
Trámite presencial de pasaportes: Migraciones habilita estas sedes en Lima, Callao y regiones

Trámite presencial de pasaportes: Migraciones habilita estas sedes en Lima, Callao y regiones

LEER MÁS
Más de 4 mil padres detenidos por incumplir pensión durante los tres primeros meses del 2026

Más de 4 mil padres detenidos por incumplir pensión durante los tres primeros meses del 2026

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025