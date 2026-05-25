➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 25 de mayo, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber qué te depara el futuro en el amor, la salud y el dinero? No te pierdas el horóscopo de hoy, con las predicciones más acertadas de Jhan Sandoval.
- ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este domingo 24
- Horóscopo Zodiacal
¿Este lunes 25 de mayo estará marcado por oportunidades o retos para tu signo? Revisa las predicciones del tarotista Jhan Sandoval y descubre lo que le depara el destino a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. El horóscopo de hoy podría darte la respuesta que estabas buscando.
¿Qué dice el horóscopo de este lunes 25 de mayo?
- Aries: Recibirás noticias muy alentadoras de ese puesto laboral al que postulaste. Hay algunas condiciones que necesitas negociar. En el amor, surgirá una conversación donde todo será aclarado.
- Tauro: Un compañero movido por el ego y la envidia hará de todo por opacarte a nivel laboral. No te dejes arrastrar por confrontaciones sin sentido. En el amor, evita discusiones y busca la conciliación.
- Géminis: Hoy optimizarás procesos que parecían estancados y cerrarás acuerdos muy beneficiosos. Tu economía empieza a mejorar, recibirás un dinero que te permitirá resolver pendientes.
- Cáncer: Te dedicarás a planificar detalladamente un plan de acción para resolver ese problema que se ha presentado. No te impongas con tus compañeros, necesitas de colaboración para avanzar.
- Leo: Tu manera de trabajar es muy ética y tus intenciones también, pero la forma en la que te expresas y tu tendencia a tener el control es lo que se puede malinterpretar. No intentes imponerte.
- Virgo: La estrategia que tienes en mente para hacer realidad ese negocio funcionará. Solo evita gastar más de la cuenta, hoy podrías comprar cosas que no necesitas y recortar otros presupuestos.
- Libra: Tu necesidad por ganar a la competencia te haría presionar a tus compañeros sin considerar que cada quien maneja su propio tiempo y ritmo. Evita tensiones y actúa con más comprensión.
- Escorpio: Si pretendes obtener el apoyo de otras personas no intentes si quiera dominar o imponer tus ideas. Hacerlo te haría perder alianzas y, finalmente, perder posibilidades de crecimiento.
- Sagitario: Ese problema no se está resolviendo por más que fuerces las circunstancias y esto se debe a la falta de información que tienes. Necesitas asesorarte para encontrar salidas más estratégicas.
- Capricornio: Tienes planes para distraerte con pareja o amigos, pero el exceso de trabajo y algunas responsabilidades que debes de atender te obligarían a reprogramar lo planificado. Paciencia.
- Acuario: Luego de un tiempo de espera llega ese dinero que necesitabas para iniciar los planes que habías postergado. Por la noche, recibirás la visita de familiares. Pasarás un momento muy divertido.
- Piscis: Habrá presión por parte de una persona que se sentirá en el derecho de presionarte y exigirte por algunos resultados. Habrá estrés, pero si mantienes la atención todo lo podrás resolver.