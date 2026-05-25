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Precio del dólar hoy, lunes 25 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, lunes 25 de mayo de 2026
Precio del dólar hoy, lunes 25 de mayo de 2026 | Composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 25 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,410 la compra y S/3,430 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 25 de mayo?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

Precio del dólar hoy, lunes 25 de mayo, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

07:16
25/5/2026

Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 25 de mayo

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,420, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

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