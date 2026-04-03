HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Cinco distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas en Semana Santa, según Sedapal: conoce las zonas afectadas y horarios programados

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima suspenderá el suministro de agua el sábado 4 y domingo 5 de abril en varios sectores de Lima este. Los cortes comenzarán desde las 8:00 a. m.

Conoce qué zonas de Lima Metropolitana serán afectadas por el corte de agua para este fin de Semana Santa
Conoce qué zonas de Lima Metropolitana serán afectadas por el corte de agua para este fin de Semana Santa | Foto: composición LR

Como parte de sus trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios, orientados a asegurar la calidad del suministro en la capital, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó la suspensión temporal del recurso para este sábado 4 y domingo 5 de abril. La medida afectará diversos sectores de los distritos al este de Lima Metropolitana, con cortes que iniciarán desde las 8:00 a. m. en algunas zonas, y que, en casos específicos, podrían extenderse por hasta 12 horas. A continuación, te detallamos los horarios y las localidades afectadas para que tomes las precauciones necesarias:

¿Qué distritos no contarán con el recurso hídrico este sábado 4 de abril?

En el caso de este primer día del fin de semana, los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho, Santa Anita y La Molina no tendrán acceso al servicio de agua hasta por 12 horas. A continuación, te detallamos las zonas afectadas y los horarios programados para este corte de agua.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

Ate Vitarte

Hora: desde las 11:00 a. m. hasta las 11: 00 p. m.

Zonas:

Sector 182

  • A.H. Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos
  • A.H. 24 de Setiembre - Esquema Pariachi
  • A.H. Abraham Valdelomar
  • A.H. 15 de Marzo
  • A.H. Horacio Zevallos grupos L y M
  • A.H. 13 de Noviembre - Esquema Horacio Zevallos
  • A.H. Los Pinos - Esquema Horacio Zevallos
  • A.H San Sabastían - Esquema Horacio Zevallos
  • A.H. Agrupación de Familia Juventud 30 de Mayo
  • P.S. 1- 2 , 4 - 7
  • Ca. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Sector 174

La interrupción se concentra principalmente en el A.H. Túpac Amaru, afectando a las siguientes manzanas:

  • Bloque 1: Mz. B1, C1, D1, O, LL, D, K, I, H, F, E, G, E, R-P2.
  • Bloque 2: Mz. R, T, P, X, B1, R-P3.
  • Bloque 3: Mz. L1, K1, LL1, I1, M1, H1, N1, R-P4.
  • Bloque 4: Mz. V1, V2, U1, W1, T1, X1, Q1, Y1, P1, G1, O1.

San Juan de Lurigancho - sector 400

Hora: desde las 8:00 a. m. hasta las 11:55 p. m.

Zonas:

  • P.J. Vista Alegre
  • P.J. Caja de Agua
  • P.J. Santa Rosita
  • Urb. Caja de Agua
  • Asoc. Ricardo Palma
  • Asoc. El Bosque Las Flores
  • Asoc. Virgen de Fátima
  • A.H. Cerro La Cruz
  • A.H. Nueva Era
  • A.H. Las Lomas de Las Flores
  • A.H. Chacarilla de Otero
  • A.H. Tres Compuertas (San Pedro)
  • A.H. Virgen de la Puerta
  • A.H. Sol de la Justicia
  • A.H. Cerro El Gramal
  • A.H. Víctor A. Belaúnde
  • A.H. Señor de los Milagros
  • A.H. Virgen de Chapi
  • A.H. Caja de Agua Cerro
  • A.H. Santa Rosita

San Anita - sector 174

Hora: desde las 1:00 p. m. hasta las 11.50 p. m.

Zonas:

  • Urb. La Pradera de Santa Anita 1ra etapa
  • Asoc. Las Praderas de Sta. Anita II y III etapa
  • A.H. Asoc. de Vivienda La Encalada y Salinas
  • Hab. Asoc. Los Alpes

La Molina - sector 194

Hora: desde las 2:00 p. m. hasta las 11:50 p. m.

Zonas:

  • Urb. Rinconada de Ate
  • Urb. Quebrada de La Rinconada
  • Calle El Herraje

¿Qué distritos no contarán con agua el domingo 5 de abril?

Los distritos de Lurigancho, Ate, SJL y La Molina no contarán con el servicio hídrico el Domingo de Pascua.

Lurigancho - sector 138

Hora: desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Zonas:

  • C.P. Virgen del Carmen la Era de Ñaña 3ra etapa
  • CR - 457 R-04

Ate - sector 176

Hora: desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Zonas:

  • Asoc. Las Américas
  • P.V. Residencial Las Américas
  • Asoc. Alto Monterrey
  • Asoc. Milagro de Mayo
  • Asoc. Jesús de Nazareth
  • Asoc. Amigos de la Paz
  • Asoc. Viv. Los Jardines
  • Asoc. San Pedro
  • A.H. Los Progresistas
  • A.H. Monterrey zona A y B
  • A.H. Señor de Muruhuay
  • A.H. Amauta zona A y B
  • A.H. Los Alisos
  • A.H. Los Triunfadores
  • A.H. Inmaculada Concepción
  • A.H. Nuevo Amanecer
  • A.H. María de Jesús Espinoza
  • A.H. 28 de Junio
  • A.H. La Estrella
  • A.H. Javier Heraud II
  • A.H. Inmigrantes de Chincho
  • Comunidad de Collanac

San Juan de Lurigancho - sector 403

Hora: desde las 1:00 p. m. hasta las 11:55 p. m.

Zonas:

Asociaciones y Cooperativas

  • Asoc. Viv. Los Girasoles de Campoy
  • Asoc. San Roque de Campoy
  • Asoc. Los Pinos de Campoy
  • Asoc. Corazón de Jesús
  • Asoc. Viv. Los Álamos de Prialé
  • Asoc. Matsuda
  • Asoc. Pequeños Ind. y Comerc. El Pacífico
  • Asoc. Torres de Campoy
  • Asoc. Los Jardines Campoy
  • Asoc. Panorama
  • Asoc. Independiente
  • Asoc. San Hilarión de Campoy
  • Asoc. Parinacochas
  • Asoc. Primavera
  • Coop. Valle 2da etapa / Coop. El Valle III / Coop. El Valle 1ra etapa / Coop. El Valle 4ta etapa / Coop. El Valle 5ta etapa
  • Coop. San Pedro
  • Coop. San Miguel de Pallanchacra
  • Coop. Aguas Gasificadas
  • Coop. Daniel A. Carrión

Urbanizaciones y Condominios

  • Urb. Campoy (incluye Vecinos Tottus y China Internacional)
  • Urb. Santa María de Campoy
  • Urb. Lotización Campoy 2da etapa
  • Urb. Condominio Fortaleza de Campoy
  • Urb. Las Magnolias

Asentamientos Humanos (A.H.) y Agrupaciones

  • A.H. Ramiro Prialé de Campoy
  • A.H. La Libertad
  • A.H. San Martín de Porres de Campoy
  • A.H. 12 de Abril
  • A.H. 28 de Julio / A.H. 28 de Julio Ampl.
  • A.H. Manuel Scorza
  • A.H. Luis Pardo
  • A.H. Riveras
  • A.H. San Francisco
  • A.H. Las Brisas de Campoy
  • A.H. 5 de Abril
  • A.H. Cerro Los Ángeles Campoy
  • A.H. Héroes de la Breña
  • Agru. Las Flores de Campoy
  • Agru. Cruz de Chalpón Campoy
  • AF Los Sauces de Campoy / AF Víctor R. Haya de la Torre / AF Campoy Mz. LL / AF Los Rosales

Asociaciones de Propietarios de Vivienda (APV)

  • APV Compradores de Terrenos de Campoy
  • APV Villa Mercedes
  • APV Lotización Campoy (Los Huertos / Soc. Jardines / 12 de Octubre / Los Eucaliptos)
  • APV Bellas Artes / APV Bellas Artes de Campoy
  • APV San Cristóbal Campoy
  • APV Los Cipreses
  • APV Padres de Familia
  • APV Velusa
  • APV Huancayo / APV Punta de Huancayo

Otros

  • Flor Naciente
  • Testigos de Jehová
  • Santa Rita

La Molina - sector 199

Hora: desde las 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m.

Zonas:

  • Asoc. Vivienda Ventracom súper Mz.U3
  • Urb. La Capilla
  • Urb. Las Colinas

Ate - sector 151

Hora: desde las 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m.

Zonas:

  • A.H. Huaycán zonas H, L, M, O, P


Notas relacionadas
¡Atención! Sedapal confirma corte de agua de hasta 16 horas en 4 distritos de Lima este 30 de marzo: conoce si tu sector será afectado

¡Atención! Sedapal confirma corte de agua de hasta 16 horas en 4 distritos de Lima este 30 de marzo: conoce si tu sector será afectado

LEER MÁS
¡A juntar agua! Sedapal anuncia corte del servicio en 4 distritos de Lima este 26 de marzo: revisa si tu sector será afectado

¡A juntar agua! Sedapal anuncia corte del servicio en 4 distritos de Lima este 26 de marzo: revisa si tu sector será afectado

LEER MÁS
Corte de agua el 24 de marzo: conoce los distritos afectados y horarios del servicio suspendido hasta por 15 horas

Corte de agua el 24 de marzo: conoce los distritos afectados y horarios del servicio suspendido hasta por 15 horas

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció Canta según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció Canta según IGP

LEER MÁS
Trabajador de la ONPE falleció súbitamente mientras realizaba jornada de capacitación en Moquegua

Trabajador de la ONPE falleció súbitamente mientras realizaba jornada de capacitación en Moquegua

LEER MÁS
Kendrix: “El Ingeniero o Negro Paisa” mueve la extorsión en Perú y tiene unos 60 crímenes”

Kendrix: “El Ingeniero o Negro Paisa” mueve la extorsión en Perú y tiene unos 60 crímenes”

LEER MÁS
Ica: imagen de Jesús se quiebra durante procesión por Domingo de Resurrección en la Plaza de Armas

Ica: imagen de Jesús se quiebra durante procesión por Domingo de Resurrección en la Plaza de Armas

LEER MÁS
La trágica historia de Freddy Rony, el hincha que murió en el banderazo en Matute

La trágica historia de Freddy Rony, el hincha que murió en el banderazo en Matute

LEER MÁS
Sunedu abre investigación en la UNFV tras denuncias por presuntas irregularidades en el examen de admisión

Sunedu abre investigación en la UNFV tras denuncias por presuntas irregularidades en el examen de admisión

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley: se juega el tercer set del partido

El ambicioso plan de China: una planta solar en órbita que podría usarse para vigilancia y control militar

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció Canta según IGP

Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció Canta según IGP

Los megaproyectos ferroviarios que se construirán en Perú: conoce las obras que se impulsarán con una inversión de más 10.000 millones de dólares

Trabajador de la ONPE falleció súbitamente mientras realizaba jornada de capacitación en Moquegua

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Piura: estos son los candidatos al Senado y Diputados en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025