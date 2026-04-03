Conoce qué zonas de Lima Metropolitana serán afectadas por el corte de agua para este fin de Semana Santa | Foto: composición LR

Conoce qué zonas de Lima Metropolitana serán afectadas por el corte de agua para este fin de Semana Santa | Foto: composición LR

Como parte de sus trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios, orientados a asegurar la calidad del suministro en la capital, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó la suspensión temporal del recurso para este sábado 4 y domingo 5 de abril. La medida afectará diversos sectores de los distritos al este de Lima Metropolitana, con cortes que iniciarán desde las 8:00 a. m. en algunas zonas, y que, en casos específicos, podrían extenderse por hasta 12 horas. A continuación, te detallamos los horarios y las localidades afectadas para que tomes las precauciones necesarias:

¿Qué distritos no contarán con el recurso hídrico este sábado 4 de abril?

En el caso de este primer día del fin de semana, los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho, Santa Anita y La Molina no tendrán acceso al servicio de agua hasta por 12 horas. A continuación, te detallamos las zonas afectadas y los horarios programados para este corte de agua.

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Ate Vitarte

Hora: desde las 11:00 a. m. hasta las 11: 00 p. m.

Zonas:

Sector 182

A.H. Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos

A.H. 24 de Setiembre - Esquema Pariachi

A.H. Abraham Valdelomar

A.H. 15 de Marzo

A.H. Horacio Zevallos grupos L y M

A.H. 13 de Noviembre - Esquema Horacio Zevallos

A.H. Los Pinos - Esquema Horacio Zevallos

A.H San Sabastían - Esquema Horacio Zevallos

A.H. Agrupación de Familia Juventud 30 de Mayo

P.S. 1- 2 , 4 - 7

Ca. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Sector 174

La interrupción se concentra principalmente en el A.H. Túpac Amaru, afectando a las siguientes manzanas:

Bloque 1: Mz. B1, C1, D1, O, LL, D, K, I, H, F, E, G, E, R-P2.

Mz. B1, C1, D1, O, LL, D, K, I, H, F, E, G, E, R-P2. Bloque 2: Mz. R, T, P, X, B1, R-P3.

Mz. R, T, P, X, B1, R-P3. Bloque 3: Mz. L1, K1, LL1, I1, M1, H1, N1, R-P4.

Mz. L1, K1, LL1, I1, M1, H1, N1, R-P4. Bloque 4: Mz. V1, V2, U1, W1, T1, X1, Q1, Y1, P1, G1, O1.

San Juan de Lurigancho - sector 400

Hora: desde las 8:00 a. m. hasta las 11:55 p. m.

Zonas:

P.J. Vista Alegre

P.J. Caja de Agua

P.J. Santa Rosita

Urb. Caja de Agua

Asoc. Ricardo Palma

Asoc. El Bosque Las Flores

Asoc. Virgen de Fátima

A.H. Cerro La Cruz

A.H. Nueva Era

A.H. Las Lomas de Las Flores

A.H. Chacarilla de Otero

A.H. Tres Compuertas (San Pedro)

A.H. Virgen de la Puerta

A.H. Sol de la Justicia

A.H. Cerro El Gramal

A.H. Víctor A. Belaúnde

A.H. Señor de los Milagros

A.H. Virgen de Chapi

A.H. Caja de Agua Cerro

A.H. Santa Rosita

San Anita - sector 174

Hora: desde las 1:00 p. m. hasta las 11.50 p. m.

Zonas:

Urb. La Pradera de Santa Anita 1ra etapa

Asoc. Las Praderas de Sta. Anita II y III etapa

A.H. Asoc. de Vivienda La Encalada y Salinas

Hab. Asoc. Los Alpes

La Molina - sector 194

Hora: desde las 2:00 p. m. hasta las 11:50 p. m.

Zonas:

Urb. Rinconada de Ate

Urb. Quebrada de La Rinconada

Calle El Herraje

¿Qué distritos no contarán con agua el domingo 5 de abril?

Los distritos de Lurigancho, Ate, SJL y La Molina no contarán con el servicio hídrico el Domingo de Pascua.

Lurigancho - sector 138

Hora: desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Zonas:

C.P. Virgen del Carmen la Era de Ñaña 3ra etapa

CR - 457 R-04

Ate - sector 176

Hora: desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Zonas:

Asoc. Las Américas

P.V. Residencial Las Américas

Asoc. Alto Monterrey

Asoc. Milagro de Mayo

Asoc. Jesús de Nazareth

Asoc. Amigos de la Paz

Asoc. Viv. Los Jardines

Asoc. San Pedro

A.H. Los Progresistas

A.H. Monterrey zona A y B

A.H. Señor de Muruhuay

A.H. Amauta zona A y B

A.H. Los Alisos

A.H. Los Triunfadores

A.H. Inmaculada Concepción

A.H. Nuevo Amanecer

A.H. María de Jesús Espinoza

A.H. 28 de Junio

A.H. La Estrella

A.H. Javier Heraud II

A.H. Inmigrantes de Chincho

Comunidad de Collanac

San Juan de Lurigancho - sector 403

Hora: desde las 1:00 p. m. hasta las 11:55 p. m.

Zonas:

Asociaciones y Cooperativas

Asoc. Viv. Los Girasoles de Campoy

Asoc. San Roque de Campoy

Asoc. Los Pinos de Campoy

Asoc. Corazón de Jesús

Asoc. Viv. Los Álamos de Prialé

Asoc. Matsuda

Asoc. Pequeños Ind. y Comerc. El Pacífico

Asoc. Torres de Campoy

Asoc. Los Jardines Campoy

Asoc. Panorama

Asoc. Independiente

Asoc. San Hilarión de Campoy

Asoc. Parinacochas

Asoc. Primavera

Coop. Valle 2da etapa / Coop. El Valle III / Coop. El Valle 1ra etapa / Coop. El Valle 4ta etapa / Coop. El Valle 5ta etapa

Coop. San Pedro

Coop. San Miguel de Pallanchacra

Coop. Aguas Gasificadas

Coop. Daniel A. Carrión

Urbanizaciones y Condominios

Urb. Campoy (incluye Vecinos Tottus y China Internacional)

Urb. Santa María de Campoy

Urb. Lotización Campoy 2da etapa

Urb. Condominio Fortaleza de Campoy

Urb. Las Magnolias

Asentamientos Humanos (A.H.) y Agrupaciones

A.H. Ramiro Prialé de Campoy

A.H. La Libertad

A.H. San Martín de Porres de Campoy

A.H. 12 de Abril

A.H. 28 de Julio / A.H. 28 de Julio Ampl.

A.H. Manuel Scorza

A.H. Luis Pardo

A.H. Riveras

A.H. San Francisco

A.H. Las Brisas de Campoy

A.H. 5 de Abril

A.H. Cerro Los Ángeles Campoy

A.H. Héroes de la Breña

Agru. Las Flores de Campoy

Agru. Cruz de Chalpón Campoy

AF Los Sauces de Campoy / AF Víctor R. Haya de la Torre / AF Campoy Mz. LL / AF Los Rosales

Asociaciones de Propietarios de Vivienda (APV)

APV Compradores de Terrenos de Campoy

APV Villa Mercedes

APV Lotización Campoy (Los Huertos / Soc. Jardines / 12 de Octubre / Los Eucaliptos)

APV Bellas Artes / APV Bellas Artes de Campoy

APV San Cristóbal Campoy

APV Los Cipreses

APV Padres de Familia

APV Velusa

APV Huancayo / APV Punta de Huancayo

Otros

Flor Naciente

Testigos de Jehová

Santa Rita

La Molina - sector 199

Hora: desde las 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m.

Zonas:

Asoc. Vivienda Ventracom súper Mz.U3

Urb. La Capilla

Urb. Las Colinas

Ate - sector 151

Hora: desde las 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m.

Zonas:

A.H. Huaycán zonas H, L, M, O, P



