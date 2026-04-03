Cinco distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas en Semana Santa, según Sedapal: conoce las zonas afectadas y horarios programados
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima suspenderá el suministro de agua el sábado 4 y domingo 5 de abril en varios sectores de Lima este. Los cortes comenzarán desde las 8:00 a. m.
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Como parte de sus trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios, orientados a asegurar la calidad del suministro en la capital, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó la suspensión temporal del recurso para este sábado 4 y domingo 5 de abril. La medida afectará diversos sectores de los distritos al este de Lima Metropolitana, con cortes que iniciarán desde las 8:00 a. m. en algunas zonas, y que, en casos específicos, podrían extenderse por hasta 12 horas. A continuación, te detallamos los horarios y las localidades afectadas para que tomes las precauciones necesarias:
¿Qué distritos no contarán con el recurso hídrico este sábado 4 de abril?
En el caso de este primer día del fin de semana, los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho, Santa Anita y La Molina no tendrán acceso al servicio de agua hasta por 12 horas. A continuación, te detallamos las zonas afectadas y los horarios programados para este corte de agua.
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Ate Vitarte
Hora: desde las 11:00 a. m. hasta las 11: 00 p. m.
Zonas:
Sector 182
- A.H. Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos
- A.H. 24 de Setiembre - Esquema Pariachi
- A.H. Abraham Valdelomar
- A.H. 15 de Marzo
- A.H. Horacio Zevallos grupos L y M
- A.H. 13 de Noviembre - Esquema Horacio Zevallos
- A.H. Los Pinos - Esquema Horacio Zevallos
- A.H San Sabastían - Esquema Horacio Zevallos
- A.H. Agrupación de Familia Juventud 30 de Mayo
- P.S. 1- 2 , 4 - 7
- Ca. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Sector 174
La interrupción se concentra principalmente en el A.H. Túpac Amaru, afectando a las siguientes manzanas:
- Bloque 1: Mz. B1, C1, D1, O, LL, D, K, I, H, F, E, G, E, R-P2.
- Bloque 2: Mz. R, T, P, X, B1, R-P3.
- Bloque 3: Mz. L1, K1, LL1, I1, M1, H1, N1, R-P4.
- Bloque 4: Mz. V1, V2, U1, W1, T1, X1, Q1, Y1, P1, G1, O1.
San Juan de Lurigancho - sector 400
Hora: desde las 8:00 a. m. hasta las 11:55 p. m.
Zonas:
- P.J. Vista Alegre
- P.J. Caja de Agua
- P.J. Santa Rosita
- Urb. Caja de Agua
- Asoc. Ricardo Palma
- Asoc. El Bosque Las Flores
- Asoc. Virgen de Fátima
- A.H. Cerro La Cruz
- A.H. Nueva Era
- A.H. Las Lomas de Las Flores
- A.H. Chacarilla de Otero
- A.H. Tres Compuertas (San Pedro)
- A.H. Virgen de la Puerta
- A.H. Sol de la Justicia
- A.H. Cerro El Gramal
- A.H. Víctor A. Belaúnde
- A.H. Señor de los Milagros
- A.H. Virgen de Chapi
- A.H. Caja de Agua Cerro
- A.H. Santa Rosita
San Anita - sector 174
Hora: desde las 1:00 p. m. hasta las 11.50 p. m.
Zonas:
- Urb. La Pradera de Santa Anita 1ra etapa
- Asoc. Las Praderas de Sta. Anita II y III etapa
- A.H. Asoc. de Vivienda La Encalada y Salinas
- Hab. Asoc. Los Alpes
La Molina - sector 194
Hora: desde las 2:00 p. m. hasta las 11:50 p. m.
Zonas:
- Urb. Rinconada de Ate
- Urb. Quebrada de La Rinconada
- Calle El Herraje
¿Qué distritos no contarán con agua el domingo 5 de abril?
Los distritos de Lurigancho, Ate, SJL y La Molina no contarán con el servicio hídrico el Domingo de Pascua.
Lurigancho - sector 138
Hora: desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.
Zonas:
- C.P. Virgen del Carmen la Era de Ñaña 3ra etapa
- CR - 457 R-04
Ate - sector 176
Hora: desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.
Zonas:
- Asoc. Las Américas
- P.V. Residencial Las Américas
- Asoc. Alto Monterrey
- Asoc. Milagro de Mayo
- Asoc. Jesús de Nazareth
- Asoc. Amigos de la Paz
- Asoc. Viv. Los Jardines
- Asoc. San Pedro
- A.H. Los Progresistas
- A.H. Monterrey zona A y B
- A.H. Señor de Muruhuay
- A.H. Amauta zona A y B
- A.H. Los Alisos
- A.H. Los Triunfadores
- A.H. Inmaculada Concepción
- A.H. Nuevo Amanecer
- A.H. María de Jesús Espinoza
- A.H. 28 de Junio
- A.H. La Estrella
- A.H. Javier Heraud II
- A.H. Inmigrantes de Chincho
- Comunidad de Collanac
San Juan de Lurigancho - sector 403
Hora: desde las 1:00 p. m. hasta las 11:55 p. m.
Zonas:
Asociaciones y Cooperativas
- Asoc. Viv. Los Girasoles de Campoy
- Asoc. San Roque de Campoy
- Asoc. Los Pinos de Campoy
- Asoc. Corazón de Jesús
- Asoc. Viv. Los Álamos de Prialé
- Asoc. Matsuda
- Asoc. Pequeños Ind. y Comerc. El Pacífico
- Asoc. Torres de Campoy
- Asoc. Los Jardines Campoy
- Asoc. Panorama
- Asoc. Independiente
- Asoc. San Hilarión de Campoy
- Asoc. Parinacochas
- Asoc. Primavera
- Coop. Valle 2da etapa / Coop. El Valle III / Coop. El Valle 1ra etapa / Coop. El Valle 4ta etapa / Coop. El Valle 5ta etapa
- Coop. San Pedro
- Coop. San Miguel de Pallanchacra
- Coop. Aguas Gasificadas
- Coop. Daniel A. Carrión
Urbanizaciones y Condominios
- Urb. Campoy (incluye Vecinos Tottus y China Internacional)
- Urb. Santa María de Campoy
- Urb. Lotización Campoy 2da etapa
- Urb. Condominio Fortaleza de Campoy
- Urb. Las Magnolias
Asentamientos Humanos (A.H.) y Agrupaciones
- A.H. Ramiro Prialé de Campoy
- A.H. La Libertad
- A.H. San Martín de Porres de Campoy
- A.H. 12 de Abril
- A.H. 28 de Julio / A.H. 28 de Julio Ampl.
- A.H. Manuel Scorza
- A.H. Luis Pardo
- A.H. Riveras
- A.H. San Francisco
- A.H. Las Brisas de Campoy
- A.H. 5 de Abril
- A.H. Cerro Los Ángeles Campoy
- A.H. Héroes de la Breña
- Agru. Las Flores de Campoy
- Agru. Cruz de Chalpón Campoy
- AF Los Sauces de Campoy / AF Víctor R. Haya de la Torre / AF Campoy Mz. LL / AF Los Rosales
Asociaciones de Propietarios de Vivienda (APV)
- APV Compradores de Terrenos de Campoy
- APV Villa Mercedes
- APV Lotización Campoy (Los Huertos / Soc. Jardines / 12 de Octubre / Los Eucaliptos)
- APV Bellas Artes / APV Bellas Artes de Campoy
- APV San Cristóbal Campoy
- APV Los Cipreses
- APV Padres de Familia
- APV Velusa
- APV Huancayo / APV Punta de Huancayo
Otros
- Flor Naciente
- Testigos de Jehová
- Santa Rita
La Molina - sector 199
Hora: desde las 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m.
Zonas:
- Asoc. Vivienda Ventracom súper Mz.U3
- Urb. La Capilla
- Urb. Las Colinas
Ate - sector 151
Hora: desde las 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m.
Zonas:
- A.H. Huaycán zonas H, L, M, O, P