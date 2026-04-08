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Sociedad

‘Cuentas del miedo’: Red criminal amasó S/ 9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte

Policía y Ministerio Público capturan a 16 de sus miembros que venían extorsionando a transportistas desde el 2023. Exigían pagos de S/ 10.000 por ‘inscripción’, así como cuotas quincenales de S/ 8.500, que eran depositados a una empresa de apuestas deportivas en línea o a casinos y tragamonedas.

Capturan a miembros de la banda criminal Cuentas del Miedo.
Capturan a miembros de la banda criminal Cuentas del Miedo.

Miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público confirmaron esta madrugada la detención de dieciséis integrantes de la organización criminal 'Cuentas del miedo' que habría extorsionado a nueve empresas de transporte desde 2023.

Los miembros de esta organización realizaban los depósitos del dinero, producto de la extorsión, a una empresa dedicada a las apuestas deportivas en línea y otra cuyo rubro abarca juegos de casino y tragamonedas.

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Las intimidaciones que recibían los transportistas mientras conducían sus vehículos por Lima Metropolitana y el Callao iban desde advertencias, amenazas de muerte hasta la ejecución de asesinatos.

Según las investigaciones, las autoridades relacionan a esta estructura criminal con mensajes de texto y de audios que hablan sobre “no expongan a sus familias” y la amenaza de “dar bala” o “colocar explosivos” si hacía caso omiso a las llamadas criminales de los extorsionistas.

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Ante esto, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 4), a cargo de la fiscal provincial Lissette Romero Carrillo, consiguió la detención preliminar judicial de quince miembros de la red 'Cuentas del miedo'.

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Para ello, las fuerzas de seguridad allanaron 20 inmuebles en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurigancho, Ancón, Carabayllo, San Martín de Porres, Miraflores y Cercado de Lima, así como tres celdas de diversos penales de Lima, con el fin de incautar evidencias incriminatorias.

Según la investigación fiscal, la red operaba desde setiembre de 2023 mediante mensajes intimidatorios por WhatsApp contra nueve empresas de transporte, cuyas rutas van desde San Martín de Porres hasta Lurín como la línea Etupsa 73, Rápido VIP S. A., El Rápido S. A., entre otras.

Asimismo, exigían pagos de S/10.000 por concepto de ‘inscripción’, así como cuotas quincenales de S/8.500 para no atentar contra los choferes o sus vehículos.

Entre los años 2023 y 2025, los investigados lograron recaudar S/9 millones 149 mil 223 mediante el cobro de cupos.

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Esta red también se estructuraba en gestores o administradores (dos de ellos ubicados en España y Brasil) que recibían de forma directa el dinero de las víctimas, así como recaudadores, quienes distribuían el dinero ilícito mediante múltiples transacciones bancarias, dijo el fiscal superior, Jorge Chávez Cotrina.

Precisó que la organización criminal está constituida por cuatro clanes familiares que operaban en Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

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Uno de los miembros de la red, Anthony Villaverde, realizó depósitos del dinero producto de la extorsión a una empresa dedicada a las apuestas deportivas en línea y otra cuyo rubro abarca juegos de casino y tragamonedas, explicó el general Manuel Lozada Morales, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).

El oficial señaló que en el operativo participaron miembros del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco).

También sostuvo que entre los detenidos figura un sargento del Ejercito y un chofer de la empresa ‘Los Rojitos’ que ha sido sufrido varios atentados.

Esta banda criminal también adoptaba distintos nombres para confundir a las autoridades y npresionar a sus víctimas. Operaban como Los Norteños, Los injertos del cono norte, Los Trujillanos, Los Mexicanos, Los papis, entre otros nombres.

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