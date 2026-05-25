Resultados Beca 18 2026: link para consulta de lista de nuevos ganadores del segundo momento de Pronabec

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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) anunció el 25 de mayo la lista oficial de ganadores de Beca 18-2026 correspondiente al segundo momento del proceso de selección. Con esta publicación se completa la asignación de más de 5.000 becas integrales a nivel nacional, consolidando las adjudicaciones realizadas en etapas previas.

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que esta entrega forma parte de una convocatoria estructurada en múltiples modalidades de postulación y diferenciada según el tipo de institución educativa elegida por los postulantes. La consulta de resultados se realiza de manera virtual a través del portal oficial del Pronabec, donde los seleccionados pueden verificar su condición dentro del proceso.

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Beca 18-2026: resultados del segundo momento de Pronabec

Los resultados del segundo momento de Beca 18-2026 ya están disponibles en la plataforma institucional del Pronabec, donde se detalla la relación de postulantes seleccionados en esta etapa. La publicación responde al cierre del proceso de evaluación de este bloque de la convocatoria.

Los postulantes que figuren como ganadores deberán completar la etapa de aceptación dentro del plazo establecido, que va del 26 de mayo al 1 de junio. Este procedimiento es obligatorio, ya que la falta de aceptación implica la pérdida de la vacante y de todos los beneficios asignados dentro del programa. La relación final de becarios se difundirá a partir del 2 de junio e incluirá a quienes hayan realizado de forma adecuada el proceso de aceptación.

Así es el proceso de selección y beneficios estudiantiles para Beca 18

El proceso de asignación de Beca 18 se desarrolla bajo un esquema meritocrático y descentralizado, en el que se combinan los resultados del Examen Nacional de Preselección con bonificaciones adicionales. Estas bonificaciones consideran condiciones de vulnerabilidad y la elección de carreras vinculadas a alta demanda laboral.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, indicó que "Beca 18 reconoce la excelencia académica para fortalecer la inversión en capital humano según las necesidades del país". Asimismo, el programa contempla un paquete de beneficios que cubre costos educativos y de permanencia durante la formación superior, garantizando condiciones para la continuidad de estudios.

Proponen ampliar Beca 18 y modernizar educación técnica

En el debate presidencial del domingo 24 de mayo, en el bloque de Juventud y Deporte de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, Fuerza Popular presentó propuestas enfocadas en mejorar las oportunidades para los jóvenes.

Rosangella Barbarán planteó la modernización de la educación técnica, la ampliación de Beca 18 hasta 20.000 beneficiarios y la adecuación de la formación a las necesidades regionales. También propuso cambios institucionales, como el traslado del Instituto Peruano del Deporte a la PCM, la creación de los Centros de Oportunidades y Orientación Local (COOL) y el fortalecimiento de la Secretaría Nacional de la Juventud bajo la Presidencia del Consejo de Ministros.