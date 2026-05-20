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Del Nilo a los Andes peruanos: Lima exhibirá por primera vez la réplica oficial de la máscara de Tutankamón

La teniente alcaldesa de Lima y el embajador egipcio destacaron la importancia del intercambio cultural entre Perú y Egipto. La sala incluirá también réplicas de otras civilizaciones, enriqueciendo la oferta cultural del museo.

La réplica de la joya egipcia podrá ser apreciado en el Museo Metropolitano de Lima
La réplica de la joya egipcia podrá ser apreciado en el Museo Metropolitano de Lima | Composición LR
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La histórica máscara funeraria de Tutankamón, uno de los símbolos más reconocidos del antiguo Egipto, ya puede ser apreciada en Lima gracias a una réplica oficial donada por la Embajada de la República Árabe de Egipto en el Perú. La pieza fue presentada en una ceremonia realizada en el Museo Metropolitano de Lima y formará parte de la nueva Sala de Culturas Milenarias.

La escultura, traída directamente desde Egipto, reproduce con exactitud la emblemática máscara hallada en 1922 dentro de la tumba del faraón Tutankamón, en el Valle de los Reyes. La iniciativa busca acercar al público peruano el legado de una de las civilizaciones más influyentes de la historia.

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¿Dónde ver la máscara de Tutankamón en Lima?

La réplica oficial se exhibe en el Museo Metropolitano de Lima, ubicado en la avenida 28 de Julio con Garcilaso de la Vega, en el Parque de la Exposición.

El recinto atiende de martes a domingo, de 10.00 a. m. a 6.00 p. m. Las entradas tienen un costo general de S/10, mientras que estudiantes, adultos mayores y personas con carnet Conadis pagan S/4.

Lima y Egipto unidos por la historia

La ceremonia en el Museo Metropolitano de Lima contó con la participación de la teniente alcaldesa de la capital, Fabiola Morales Castillo, y del embajador egipcio Ahmed Hamdi Bark Mohamed. Durante el evento, ambas autoridades resaltaron el valor cultural del intercambio entre Perú y Egipto, dos países considerados herederos de antiguas civilizaciones milenarias.

'Lima es el punto de encuentro entre el Nilo y los Andes', destacó Morales durante su intervención, en la que también recordó la importancia de la ciudad sagrada de Caral como una de las civilizaciones más antiguas de América.

Por su parte, el embajador Ahmed Hamdi Bark Mohamed señaló que esta entrega representa 'un símbolo de amistad y hermanamiento' entre ambos países. Además, destacó que es la primera vez que una pieza representativa de la civilización egipcia tendrá presencia permanente en territorio peruano.

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Nueva Sala de Culturas Milenarias

La réplica de Tutankamón es la primera pieza que integrará la futura Sala de Culturas Milenarias del Museo Metropolitano. Según informó la Municipalidad de Lima, el proyecto contempla la incorporación progresiva de réplicas y obras vinculadas a civilizaciones como la china, india y turca.

Como parte de la inauguración, también se desarrolló la conferencia 'Del Nilo a los Andes: civilizaciones milenarias en diálogo', dirigida por el arqueólogo Pieter Dennis Van Dalen Luna, especialista en arqueología andina. La exposición analizó similitudes entre las culturas egipcia y prehispánica peruana, especialmente en sus rituales, monumentos y relación con lo sagrado.

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