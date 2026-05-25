Walter Ayala exige a José María Balcázar cumplir su palabra e indultar a Pedro Castillo

Walter Ayala, exministro de Defensa, pide a José María Balcázar cumplir con su palabra sobre el indulto a Pedro Castillo. | Composición/LR

Walter Ayala, exministro de Defensa, pide a José María Balcázar cumplir con su palabra sobre el indulto a Pedro Castillo. | Composición/LR

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El exministro de Defensa y vocero de Juntos por el Perú, Walter Ayala, exigió al presidente de la República, José María Balcázar, que cumpla su promesa de otorgar el indulto al sentenciado exmandatario Pedro Castillo. Durante una conferencia de prensa en el local partidario, el abogado sustentó su pedido al indicar que el jefe de Estado puede conceder el beneficio de manera exclusiva.

Asimismo, Ayala aseguró que, en diversas oportunidades, coincidió con Balcázar en el penal de Barbadillo y sostuvo que el reglamento de la comisión de indultos es solo informativo y no condiciona la decisión del mandatario.

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Para defender su postura, el abogado recordó el caso del exdictador Alberto Fujimori y señaló que el Tribunal Constitucional (TC) ratificó la validez de la gracia presidencial con base en criterios políticos por encima de las normas de las comisiones. De esta manera, Ayala se dirigió directamente a Balcázar sobre el indulto a Pedro Castillo.

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“Estamos esperando el indulto. Y está en sus manos porque es algo político (…) El TC ha reafirmado, como lo dice en la Constitución, que el indulto es un acto netamente político, y que, si bien hay una comisión de indultos, es un ente informativo. Eso no vincula la decisión del presidente (…) así que yo me dirijo a Balcázar y le digo: cumple tu palabra, sino la historia te va a juzgar", señaló el exministro.

El pedido de indulto de Pedro Castillo

Esta exigencia respalda el pedido de Castillo, quien solicitó el indulto presidencial mediante un oficio dirigido a Balcázar el 19 de febrero de 2026.

El exmandatario, quien cumple una condena en primera instancia de 11 años y medio de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión tras el intento de autogolpe de diciembre de 2022, cuestionó los argumentos legales que lo mantienen en prisión.

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En el documento, Castillo cataloga su encarcelación como injustificada. “Soy una víctima de un proceso judicial que, a mi criterio y al de vastos sectores de la población, constituye una persecución política bajo la apariencia de un juicio penal”.

Solicitud de indulto presidencial de Pedro Castillo a José María Balcázar.

Tras darse a conocer el pedido de indulto, el 19 de febrero, el presidente Balcázar negó haber ofrecido este beneficio a cambio de apoyo político y declaró ante la prensa que el tema no estaba en agenda y que solo se puede trabajar “sobre hechos concretos, materiales y objetivos”.

En esa misma línea, la Presidencia de la República emitió un comunicado el 20 de febrero, respaldando la postura del presidente al no contemplarse la evaluación de ningún indulto.

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“No se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada”.

En el documento también se lee que la aclaración busca evitar interpretaciones tergiversadas y precisa que la nueva gestión “está orientada a garantizar la seguridad nacional, la estabilidad económica y la realización de elecciones libres, limpias y transparentes”.

Ministerio de Justicia aclara que pedido fue rechazado

El 8 de mayo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) también emitió un comunicado, donde aclaró que actualmente no existe ningún trámite de gracia presidencial pendiente de atención para el exmandatario.

La institución informó que la solicitud de Pedro Castillo ya fue declarada inadmisible por la Comisión de Gracias Presidenciales en su sesión ordinaria del 30 de abril de 2026.

La entidad del Ejecutivo explicó que, bajo las leyes vigentes, cualquier pedido de esta índole debe cumplir con los requisitos de documentación formal y contar con el voto unánime de los integrantes de la comisión para emitir una recomendación.

Comunicado del Ministerio de Justirica y Derechos Humanos sobre la solicitud de indulto presidencial.

Además, de acuerdo con el acta de Gracias Presidenciales obtenida por Latina Noticias, se declaró inadmisible el indulto por falta de documentación obligatoria.

El solicitante omitió presentar la declaración jurada en la que declara que tiene conocimiento de la gratuidad del trámite de gracias presidenciales.

Asimismo, no se adjuntó la copia digitalizada de su historia clínica ni el informe médico correspondiente, el cual debía ser elaborado por un profesional de salud colegiado.