¿Quieres recategorizar tu brevete? Estos son los requisitos y horarios de atención, según MML

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Cada año, cientos de conductores buscan recategorizar su brevete, un trámite que permite pasar a una licencia de categoría superior y habilita a los choferes a manejar vehículos de mayor tamaño, peso o destinados al transporte de pasajeros y mercancías, como taxis, cústeres o camiones.

Ante ello, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dio a conocer información clave para aquellos conductores interesados en realizar este proceso de forma rápida y segura. A través de sus canales oficiales, la institución precisó cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir y los horarios de atención a considerar.

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Requisitos para recategorizar licencia de conducir

Según la MML, los usuarios que desean realizar este procedimiento deben cumplir con los siguientes requisitos:

Certificado médico, examen de conocimiento y examen de manejo aprobados y registrados en el Sistema Nacional de Conductores (SNC)

Pago de trámite (indicar fecha y número de constancia): S/14,70

No estar suspendido o inhabilitado para conducir

No registrar multas pendientes de pago ni sanciones

Constancia de finalización del COFRIPO, expedida y registrada en el SNC (aplica para Clase A categoría III-c, II-a, II-b, III-a, III-b, III-c)

¿Cuáles son los horarios de atención para recategorizar brevete?

La comuna informó que los horarios de atención para la recategorización de la licencia de conducir son de lunes a viernes de 8.30 a. m. a 5.30 p. m. y los sábados de 8.30 a. m. a 1.00 p. m.

Actualmente, la MML emite licencias de conducir de clase A y B en todas sus categorías en el concesionario Circuito Vial de Lima Norte, ubicado en el Jr. Flor de Arayanes 361, en el distrito de Comas. Además de la recategorización, en este punto también se pueden tramitar revalidaciones, duplicados y nuevas licencias.

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