Nueva toma de la UNA Puno: estudiantes cierran el campus y exigen mejora de laboratorios

Toma de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno | Foto: Liubomir Fernández / La República

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Una nueva toma paralizó las labores académicas en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNA) luego de que estudiantes de Ingeniería Civil cerraran el campus universitario. Al menos 20 mil alumnos resultaron perjudicados y más de mil docentes suspendieron el dictado de clases.

El cierre de puertas comenzó la noche del 24 de mayo. Para garantizar la medida de protesta, soldaron las puertas metálicas. De ese modo, se aseguraron de que nadie pudiera ingresar haciendo presión desde el exterior.

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Exigen mejora de instalaciones

El estudiante Juan Moreyna señaló a La República que esta decisión se adoptó debido al incumplimiento de autoridades en el compromiso para mejorar las áreas de trabajo del plantel. “Lo que pasa es que nos prometieron mejorar nuestros laboratorios y hasta el día de hoy no tenemos nada. La propia autoridad nos obliga a adoptar esta medida”, afirmó.

Asimismo, denunció que se buscaría implementar nuevas carreras, pese a que las ya existentes no ofrecen condiciones óptimas a los alumnos. “Prefieren crear una carrera para topografía. No nos oponemos, pero también tienen que tener a las demás carreras en mejores condiciones. Quieren crear facultad nueva con duplicidad de funciones”, agregó.

Autoridad llama al diálogo tras nueva protesta

El rector Paulino Machaca, quien acudió a la protesta, pidió a los alumnos dialogar y los convocó a tratar sus exigencias con todos los estamentos universitarios. Hasta el cierre de esta edición, el problema aún no se había solucionado.

Esta nueva medida se produce luego de que el 21 de mayo se reportara la toma de las instalaciones de la UNA por parte de estudiantes de las escuelas profesionales de Ingeniería Civil, Administración y Contabilidad. En esa oportunidad, protestaron en rechazo a la creación de nuevas carreras que, según denunciaron, responderían a intereses políticos y afectarían sus oportunidades laborales.

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