¡De película! Mamá se infiltra en red de prostitución para salvar a su hija

Adolescente de 16 años fue rescatada gracias a la denuncia de su madre.

Adolescente de 16 años fue rescatada gracias a la denuncia de su madre.

Y como si fuera una historia de película, una mujer, natural de Venezuela, se infiltró en una red de trata de personas para salvar a su hija de 16 años, quien cayó en el engaño de tener un trabajo bien remunerado en un centro de bienestar en el cono norte de Lima, sin imaginar que terminaría siendo una víctima de explotación y abuso.

Danna (nombre cambiado) decidió hacer todo lo posible por sacar a su hija de esa mafia. Lo que comenzó con una esperanza y una invitación a trabajar se convirtió para la adolescente y su mamá en un episodio que marcó de forma decisiva sus vidas.

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La menor, de la cual no se dirá su nombre por protección de su identidad, fue rescatada junto a una joven de 18 años, igualmente captada con engaños.

Su madre aseguró que su hija salió una noche y conoció a un sujeto que decidió hacerse su amigo y le sacó mucha información.

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Él la asechó con preguntas cómo que hace, de dónde viene, con quién vive, en qué trabaja el papá, la mamá, le sacó información y empezó a decirle que podía hacer que ella gane mucho dinero para que pueda estudiar.

Al comienzo le planteó que conocía a prósperos comerciantes y empresarios en Lima y que había llevado a varias jovencitas que han logrado salir adelante.

La idea le rondó a la adolescente que en ese momento se encontraba buscando trabajo. Así que decidió llamar al sujeto y lo contacto para saber más.

“Nosotros también trabajamos con chicas que laboran acompañando a los hombres como damas de compañía”, le dijeron. “En ese momento, mi hija no tenía como mucho conocimiento de ese tema, entonces empezaron a pintarle un panorama económico muy bueno”, recordó la madre de la víctima.

De pronto, la chica se fue de la casa y la mujer perdió todo contacto con su hija. Poco después logró infiltrarse en un chat de los criminales y así fue como pudo tener la ubicación.

Gracias a la denuncia internacional de la madre de la menor, personal especializado de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, ejecutó un operativo al mando del general PNP Glenn García Chávez.

Así se logró dar con el paradero de la adolescente de 16 años y de otra joven quienes eran obligadas a ejercer la prostitución para pagar una supuesta deuda de S/15.000.

“A mérito de una denunciante venezolana, madre de una de las víctimas, nuestros agentes ubicaron a las jóvenes por inmediaciones del Royal Plaza, en la Panamericana Norte, ofreciendo servicios sexuales”, explicó el oficial.

Posteriormente intervinieron un inmueble en el distrito de San Martín de Porres, donde operaba la red criminal. Ahí fue capturada Anyerlis Daniela Gavidia Aparicio (18), alias ‘Dany’, presunta integrante de la banda criminal ‘Guerrilla Pobre’, remanente de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

Asimismo, se incautaron celulares, DVR, un cuaderno con registros de huéspedes y dinero en efectivo, elementos que serán incorporados a las investigaciones.

La detenida fue trasladada a las instalaciones de la Dirección de Trata de Personas para continuar con las diligencias de ley.

La investigación determinó que los explotadores hacían que las jóvenes estuvieran hasta con siete hombres por día.

Así fue como la adolescente y la joven fueron rescatadas. Ahora las autoridades están tras los pasos de los otros integrantes de esa mafia para desmantelar toda la red.