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Fraude en examen de admisión de la UNC: intervienen a banda que incluía menores en Cajamarca

Los implicados, en su mayoría aspirantes a Medicina, Enfermería e Ingeniería Civil, fueron detenidos y la universidad decidió su exclusión permanente de futuras pruebas.

El examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Cajamarca fue objeto de sospechas tras la intervención de diez postulantes por uso de dispositivos electrónicos prohibidos.
El examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Cajamarca fue objeto de sospechas tras la intervención de diez postulantes por uso de dispositivos electrónicos prohibidos. | Difusión

El examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Cajamarca quedó bajo sospecha tras la intervención de diez postulantes que habrían intentado burlar el proceso usando dispositivos electrónicos prohibidos.

El operativo se realizó en simultáneo en las sedes de Cajamarca, Jaén y Chota, con participación de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de Prevención del Delito.

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Modus operandi de presunta banda criminal

Según las autoridades, varios de los implicados —en su mayoría aspirantes a Medicina, Enfermería e Ingeniería Civil— portaban equipos ocultos que permitirían transmitir el examen en tiempo real hacia receptores externos.

La fiscal del caso explicó que se trataría de cámaras diminutas conectadas a otros dispositivos, lo que refuerza la hipótesis de una red organizada detrás del fraude.

El rector, Berardo Escalante Zumaeta, indicó que la intervención fue posible gracias a labores de inteligencia previas y a una denuncia anónima. Los indicios apuntan a una presunta organización originaria de Chazuta, en la región San Martín, dedicada a manipular procesos de admisión en distintas ciudades.

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¿Quiénes fueron detenidos en Cajamarca?

Entre los intervenidos hay menores de edad, y todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Como medida inmediata, la universidad dispuso su exclusión permanente de futuros procesos de admisión.

El caso también evidenció fallas en los controles de ingreso. La Fiscalía advirtió que el apuro en la revisión —especialmente cuando los postulantes llegan tarde— puede facilitar el ingreso de equipos no autorizados, lo que pone en riesgo la transparencia del proceso. No se descarta que haya más personas involucradas.

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