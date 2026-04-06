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Sociedad

Capturan en Estados Unidos a presunto sicario del Tren de Aragua implicado en crimen en Carabayllo

Jhonlervis Miguel Álvarez Torrealba, presunto integrante de la organización criminal Tren de Aragua, fue detenido en Houston, Estados Unidos, por su presunta participación en el asesinato de la mujer trans Rubí Ferrer, ocurrido en 2023.

Captura en Houston de miembro de red criminal vinculada a Los Gallegos por homicidio en Lima
Captura en Houston de miembro de red criminal vinculada a Los Gallegos por homicidio en Lima | Captura América

Jhonlervis Miguel Álvarez Torrealba, presunto integrante de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, fue detenido en Houston, Texas (Estados Unidos). El sujeto era buscado por el asesinato de Rubí Ferrer, ocurrido en febrero de 2023 en el distrito de Carabayllo.

La captura se concretó mediante un operativo conjunto entre el grupo especial contra el crimen organizado Grecco de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el FBI. El detenido era considerado un objetivo de alto valor debido a su presunta participación en redes de sicariato y extorsión vinculadas a la facción 'Los Gallegos'.

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Captura internacional tras seguimiento policial

Según las investigaciones, la víctima, una trabajadora sexual trans, fue atacada la madrugada del 13 de febrero de 2023. Recibió 31 disparos en plena vía pública, en un hecho que generó conmoción por la violencia empleada.

Tras el crimen, el presunto autor logró salir del Perú, lo que activó su búsqueda internacional. Desde entonces, las diligencias se enfocaron en rastrear su paradero y establecer su presunta participación dentro de la red criminal.

Captura en Estados Unidos con identidad falsa

El detenido, de nacionalidad venezolana y 21 años al momento del crimen, fue intervenido en la ciudad de Houston. Al momento de su captura, portaba una identificación falsa bajo el nombre de Jorgewill Mitchell Sánchez López, con la que buscaba evadir a las autoridades.

Las autoridades lo consideraban un objetivo de alto valor por sus presuntos vínculos con la facción 'Los Gallegos', ligada a actividades de sicariato y extorsión en Lima Metropolitana.

Antecedentes y actividades ilícitas

De acuerdo con la Policía, Álvarez Torrealba registra antecedentes en su país de origen por delitos como tráfico de armas, secuestro y financiamiento al terrorismo.

En el Perú, se le atribuye la extorsión a trabajadoras sexuales en el Cercado de Lima. El dinero obtenido de estas actividades era destinado, según las investigaciones, a la compra de joyas, relojes y ropa de marca.

El caso es investigado por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo, que mantiene vigente la orden de captura por el delito de homicidio calificado.

Actualmente, el detenido permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses mientras se realizan las gestiones legales para que responda ante la justicia peruana por el crimen que motivó su búsqueda internacional.

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