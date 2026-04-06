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Sociedad

Brote de sarampión: casos se cuadruplican en solo tres días durante alerta sanitaria en Puno

La caída en las coberturas de vacunación es un factor clave en el brote. Las autoridades instan a inocular a la población vulnerable y a mantener las clases bajo vigilancia para evitar la propagación del virus.

Puno enfrenta una alerta sanitaria debido al incremento de casos de sarampión, que pasaron de 2 a 8 en tres días. El Ministerio de Salud implementa brigadas de vacunación para frenar el brote.
Puno enfrenta una alerta sanitaria debido al incremento de casos de sarampión, que pasaron de 2 a 8 en tres días. El Ministerio de Salud implementa brigadas de vacunación para frenar el brote. | composición LR

La región Puno enfrenta una alerta sanitaria tras el aumento de casos de sarampión, que pasaron de 2 a 8 en apenas tres días. Ante este escenario, el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud (Diresa) desplegaron equipos de vacunación en puntos estratégicos para contener la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.

Según la Diresa, los ocho casos confirmados tienen vínculo epidemiológico directo y corresponden a dos adultas, de 20 y 35 años, y seis menores de entre 4 y 10 años. Todos permanecen en seguimiento, mientras se activaron protocolos de respuesta inmediata, lo que incluye investigación de casos, vigilancia y control de brotes.

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Fallas del sistema de salud

Para el exdecano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, el avance del brote responde, en gran medida, a la caída en las coberturas de inmunización en los últimos años. Recordó que antes de la pandemia estas superaban el 90%, pero luego descendieron incluso por debajo del 50% y, recientemente, apenas alcanzaron alrededor del 76%, lejos del 95% recomendado para evitar brotes. “Hay una brecha importante que no se ha logrado cerrar”, advirtió a La República.

Urquizo señaló que el sarampión tiene riesgo de complicaciones graves como neumonía, encefalitis o incluso la muerte, por lo que insistió en la necesidad de ejecutar un “barrido” de vacunación. Esta estrategia implica identificar a los contactos de los casos confirmados y vacunar de forma intensiva en viviendas, colegios y comunidades para cortar la cadena de transmisión.

El especialista también advirtió que Puno suele ser un punto vulnerable por su cercanía con países donde aún se reportan casos, lo que facilita la posible importación del virus. En ese sentido, no descartó que el brote actual tenga ese origen, aunque indicó que serán las autoridades las que lo determinen.

Medidas tomadas

El director regional de Salud, Emerson Aquino, advirtió que la población se encuentra susceptible y que, sin intervención, los contagios podrían escalar de 8 a 45 en un primer ciclo y superar los 250 en un segundo. Se busca reducir progresivamente los casos.

Las brigadas priorizan zonas de alta concurrencia como mercados, comercio informal y áreas mineras. Además, se garantiza el abastecimiento de la vacuna triple viral (SRP), especialmente en menores de 5 años. También se aplica vacunación de bloqueo en casos confirmados y a sus contactos entre 1 y 59 años.

Como parte de la contención, se realiza búsqueda activa de posibles contagios en comunidades e instituciones. Las autoridades recomendaron acudir al centro de salud ante síntomas como fiebre alta, tos seca, secreción nasal, conjuntivitis o manchas en la boca, y evitar la automedicación.

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Alerta sanitaria en la región

Las clases escolares continuarán con normalidad, pero bajo vigilancia epidemiológica durante 21 días. No obstante, se ha pedido que los estudiantes con síntomas no asistan a sus centros educativos para reducir el riesgo de transmisión.

Urquizo advirtió que, sin un refuerzo inmediato de las campañas y mayor presupuesto para brigadas, existe riesgo de que el brote se extienda a otras regiones. En esa línea, remarcó que es responsabilidad del Estado cerrar la brecha de vacunación y recuperar coberturas superiores al 95% para evitar la reaparición de enfermedades prevenibles.

Las autoridades reiteraron que la inoculación es la principal medida para prevenir complicaciones graves y frenar la expansión del brote en la región.

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