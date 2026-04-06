Veterinaria alega que la edad de la mascota aumentó los riesgos de la cirugía. | Foto: composición LR/Reporte Semanal

Veterinaria alega que la edad de la mascota aumentó los riesgos de la cirugía. | Foto: composición LR/Reporte Semanal

Lo que debió ser una intervención quirúrgica de rutina se transformó en una pesadilla para una familia de Villa El Salvador. Giannina Mattos y su esposo denuncian por presunta mala praxis a la veterinaria Vitalvet tras el deceso de su mascota. Según indicaron, el sábado 28 de marzo llevaron a su perrita Kisha al establecimiento para una esterilización previamente coordinada; sin embargo, al acudir a recogerla la mañana del domingo, fueron informados de que había fallecido.

Como parte de su testimonio, la pareja señaló que al llegar al local lo encontraron cerrado. Ante la falta de atención, se comunicaron con los encargados, logrando que uno de ellos acudiera al lugar. Tras unos veinte minutos de espera sin recibir información clara, se les permitió el ingreso al establecimiento, donde finalmente les comunicaron que Kisha había muerto. A pesar de que el esposo de Giannina exigió explicaciones sobre lo ocurrido, el personal de la veterinaria evitó dar declaraciones y se negó a esclarecer los hechos ante la familia.

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

“Llegamos a las 9:00 a.m. y la veterinaria estaba cerrada. Yo procedo a escribir al número de WhatsApp (del local). No había nadie (…) Murió sola. Eso me atormenta. No me deja tranquila”, comentó la afectada en el programa Reporte Semanal.

La familia cuestiona protocolo postoperatorio de Vitalvet

Según indicaron, el sábado por la noche, un día antes del deceso de Kisha, la encontraron con la nariz seca y la respiración agitada. Aunque la pareja señaló que pensaba llevarla a otro centro veterinario para una segunda evaluación, una de las encargadas les indicó que no todas las mascotas reaccionan igual a la anestesia y que su estado era normal, por lo que les recomendó dejarla en observación durante toda la noche.

“Ella nos dice que es mejor que se quede. Que si iba a pasar algo, la iban a medicar de inmediato (…) Ellos tenían la oportunidad de decirnos que Kisha no estaba bien y que no podían controlarlo. Cualquier operación tiene riesgos, nosotros lo sabemos, pero qué egoísta de su parte no decirnos la verdadera situación”, explicó Giannina.

Veterinaria alega que la edad de la mascota aumentó riesgos en la cirugía

Tras hacer pública la denuncia, la joven afectada mostró mensajes del personal del establecimiento en los que le pedían comprensión por lo ocurrido y le indicaban que la esterilización, pese a ser una cirugía frecuente, no está exenta de riesgos, sobre todo en perros de 7 años. Además, le manifestaron su preocupación por las posibles repercusiones del caso en el funcionamiento de la asociación y en sus campañas dirigidas a personas con recursos limitados.

“Queremos aclararle que, al tratarse de una paciente mayor, los riesgos quirúrgicos y anestésicos aumentan. Este tipo de eventos, aunque poco comunes, forma parte de los riesgos inherentes a cualquier cirugía. ¿Qué es lo que desea de nosotros? ¿Que cerremos la asociación?”, se lee en parte del mensaje difundido en el medio anteriormente mencionado.

Ahora la familia ha llevado este caso por la vía judicial contra la veterinaria y espera que se determinen responsabilidades.

Veterinaria se defiende de las acusaciones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.