Beca 18-2026: más de 3.600 vacantes estarán disponibles a partir de este lunes 6 de abril

El camino para alcanzar una vacante del programa Beca 18-2026 aún no ha terminado. El Ministerio de Educación (Minedu) informó que el proceso está por ingresar a su segundo momento, en el cual se pondrán a disposición más de 3.600 cupos para los jóvenes que cumplan con determinados requisitos.

Esta nueva etapa del concurso estará disponible del 6 al 27 de abril. Los interesados podrán inscribirse de manera virtual y gratuita a través de la página oficial del concurso. A continuación, te explicamos los aspectos que debes considerar si deseas postular.

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¿Qué condiciones debes cumplir para acceder a la Beca 18-2026?

Los estudiantes habilitados para aspirar a esta fase del programa son aquellos que no tengan una beca o no hayan postulado en el primer momento del concurso. Además, deben tener la condición de preseleccionados, es decir, haber obtenido los más altos puntajes tras la suma de los resultados del Examen Nacional de Preselección, realizado en noviembre último, y de sus condiciones priorizables.

Asimismo, se les pide haber ingresado a una institución de educación superior (IES), con sede y carreras elegibles, de acuerdo a las bases actuales. La lista actual de las más de 250 IES seleccionables puede ser revisada en este enlace. El listado podría ampliarse hasta el 5 de abril, según indicó el Minedu.

¿Cómo se evalúa a los aspirantes a la Beca 18-2026?

De acuerdo con el sector, el concurso ofrece mayor puntaje a aquellos candidatos que opten por estudiar en universidades nacionales, instituciones que tendrán como mínimo el 30% de las 5.184 vacantes ofrecidas en ambos momentos del concurso.

Además, brinda más puntos a quienes elijan carreras profesionales de alta demanda laboral en Institutos de Educación Superior Tecnológica, según la Encuesta de Demanda Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y a los que decidan estudiar en regiones con menos matrículas en educación superior.

¿Cuándo se conocerán los resultados del segundo momento de la Beca 18-2026?

La lista de seleccionados de esta etapa se difundirá el lunes 25 de mayo en la página web de Beca 18. Los aspirantes aptos deberán aceptar la beca, desde el 26 de mayo al 1 de junio, para acceder a los beneficios.

Cabe recordar que las becas que se otorgan son integrales, y cubren tanto los costos académicos como los no académicos, en los que están incluidos la alimentación, alojamiento y movilidad local.

Asimismo, cubren materiales de estudio, útiles de escritorio, vestimenta y/o uniforme, artículos de seguridad industrial, computadora portátil, transporte interprovincial y el idioma inglés para todas las modalidades, excepto para la de Hijos de Docentes.

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